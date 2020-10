Kdaj maske na prostem in kdaj ne

Prepoved zbiranja, prehajanje regij



Maske tudi, ko tečemo v paru

Izjeme za nošenje mask pa so:

Maske tako niso obvezne za:

- otroke do dopolnjenega šestega leta starosti,

- učence v osnovni šoli in dijaki v srednji šoli, izključno, ko so v matičnem oddelku,

- vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,

- višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

- osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre,

- prevoze z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.



Glede fitnesov in športnih objektov odlok začne veljati v soboto



Šolanje na daljavo od 6. razreda naprej

Vlada je sprejela nov odlok, ki uvaja določene ukrepe na območju Slovenije za zajezitev širjenja koronavirusa. Veljati začne dan po objavi v Uradnem listu RS (objava je bila danes), torej v petek.Med drugim je Slovenija razdeljena na rdeče in oranžne regije oziroma občine. V prvih veljajo precej strožji ukrepi kot v drugih.V rdeče regije so uvrščene:. V slednjih je od petka naprej treba masko nositi tudi na prostem (odprti javni prostor, npr. pločnik, parkirišče) ali v avtomobilu (če je kdo v avtu, ki ni iz itega gospodinjstva).V rdečih regijah bo veljala tudi splošna prepoved zbiranja. Ne bo ne porok, ne srečanj, ne obiskov kinematografov, niti ne verskih obredov. Posamična prireditev, za katero je dovoljenje NIJZ že izdano, je še mogoča. V oranžnih regijah je še vedno dovoljeno zbiranje do 10 ljudi.Prehajane iz rdeče v rdečo regijo ni dovoljeno, medtem ko iz oranžne v rdečo je možno, a odsvetovano.Kot so povedali danes pristojni, to velja tudi za športne aktivnosti. Razen če tečemo/kolesarimo/se sprehajamo sami, a se moramo na potem na široko izogniti tistemu, ki ga bi lahko srečali.Minister za gospodarstvo je napovedal zaprtje fitnesov ter športnih objektov v rdečih regijah, v preostalih pa velja pravilo ena oseba na 20 kvadratnih metrov. »Spremembe glede obratovanja lokalov, fitnesov itd. bodo stopile v veljavo v soboto. Hvala, ker razumete, da je #zdravje naša skrb št.1. Zmagajmo v tem izzivu, da bomo lahko premagali tudi tiste, ki so še pred nami!,« pa je okoli 18.30 tvitnilPrav tako bodo od sobote zaprti gostinski lokali v rdečih regijah, z izjemo v hotelih in kampih, a le za tiste, ki so tam nastanjeni. Turistične bone lahko koristite tudi izven regije, če ste že prej opravili rezervacijo Od ponedeljka pa bo za precejšenj del šolarjev spremenjen režim. Šolska ministricaje dejala, da se bo prihodnji teden, torej med 19. in 23. oktobrom, v vzgojno-izobraževalnih zavodih izvajal prilagojeni proces izobraževanja . Učenci od 1. do vključno 5. razreda se izobražujejo v šoli, starejši učenci pa na daljavo. To velja za celotno državo.V četrtek je sicer NIJZ zabeležil 745 novih primerov okuženih oseb.