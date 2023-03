Kdaj je zares začetek pomladi? Ste vedeli, da je včasih 20. marca, drugič 21.?

Po začetku meteorološke (1. 3.) in cestarske (15. 3.) se danes zvečer pričenja tudi koledarska pomlad. To se bo zgodilo z enakonočjem, ki bo nastopilo 20. marca ob 22.24. Dnevi bodo spet daljši od noči, v tem tednu pa lahko po besedah meteorologa Branka Gregorčiča pričakujemo nekoliko nadpovprečne temperature za drugo polovico marca.

»Do petka kaže na suho in razmeroma sončno vreme, ob koncu tedna pa se verjetnost občasnega dežja poveča. Ob jutrih bo večinoma malo pod 5 ali okoli 5, ob popoldnevih pa med 15 in 20 stopinj C,« nam je dejal Gregorčič.

Kdaj se začne pomlad?

»Kdaj nastopi enakonočje je določeno s položajem Zemlje na tirnici okoli Sonca. To je zanesljivo vedno natanko enako. Za nas na Zemlji takrat Sonce navidezno prečka ekvator in se preseli na severni del neba. Ta dogodek je neodvisen od koledarja, ki ga zemljani uporabljamo. Ker Zemlja potuje po rahlo eliptični tirnici, ko je najbližja Soncu, to je 6. januarja, potuje najhitreje, zato traja zima na severni polobli tri dni manj od poletja, ko je Zemlja najdlje od Sonca in potuje počasneje. Ker se koledar prilagaja gibanju Zemlje, imamo vsake štiri leta prestopni dan, vsakih 100 let ga nimamo in vsakih 400 ga imamo, zato se točke enakonočja počasi selijo,« nam je pojasnil Bojan Dintinjan z Astronomskega observatorija, Fakultete za matematiko in fiziko.

Južna in severna polobla Zemlje imata nasprotne letne čase zaradi različno obrnjene osi Zemlje. Na severni polobli velja, da se pomlad prične ob spomladanskem enakonočju, kar se zgodi 20. ali 21. marca. Tako kaže, da pomlad vsako leto pride ob nekoliko drugačnem datumu in uri. Danes se bo začela ob 22.24.

Začetek pomladi ali jeseni je vsako leto definiran z lego Sonca. Ko se to pri svojem navideznem gibanju na nebu znajde v ravnini nebesnega ekvatorja, nastopi pomlad. Takrat je noč na celotni Zemlji približno enako dolga dnevu, zato govorimo o enakonočju. To se zgodi dvakrat na leto, 20. ali 21. marca in 22. ali 23. septembra.