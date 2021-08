Kdaj bomo v Sloveniji odpravili vse omejitve? Janša ima odgovor

Kaj pa v Sloveniji?

Medtem ko v Sloveniji v strahu pričakujemo, kako strogih novih omejitev bomo deležni zaradi naraščajočega novega vala epidemije, so se na Danskem odločili, da bodo 10. septembra odpravili vse omejitve. Ocenili so namreč, da zaradi visoke precepljenosti v državi covid tam ne predstavlja več grožnje družbi.»Epidemija je pod nadzorom, imamo rekordno stopnjo cepljenja, zato lahko 10. septembra odpravimo posebne ukrepe, ki smo jih morali uvesti v boju proti covidu 19,« je po poročanju tujih tiskovnih agencije dejal minister za zdravje. Na Danskem je proti covidu 19 precepljenih več kot 70 odstotkov prebivalcev.Po zadnjih podatkih Nijz je z dvema odmerkoma v Sloveniji cepljenega 43 odstotkov prebivalstva. Število novookuženih pa spet strmo narašča, Slovenija je včeraj tudi prešla v rdečo fazo po evropskem epidemiološkem zemljevidu.Ob zaostrovanju razmer bomo sicer na odpravo vseh omejitev še nekaj časa čakali. O tem, kdaj pa bi lahko dočakali ta dan, je na twitterju komentiral predsednik vlade. Tako le zapisal: »Ko bomo v Sloveniji dosegli 70% precepljenost, bomo tako kot na Danskem ali v Veliki Britaniji lahko odpravili vse omejitve, vključno s #PCT pravilom. Vsak, ki na ta način zavaruje svoje in zdravje drugih, naredi pomemben korak k življenju brez omejitev.«Nas čaka še dolga pot? Vse je odvisno le od vsakega od nas.