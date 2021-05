Se v normalnost vračamo šele čez slabo leto?

Cepljeni v dveh mesecih?

Minister za zdravjeje napovedal, da se, kar je vsekakor dobra novica, saj naj bi bilo prav cepljenje tisti glavni faktor, ki naj bi nam omogočil vsaj približno vrnitev v normalnost, kot smo jo poznali pred izbruhom novega koronavirusa. Če ne bomo zares začeli hitreje cepiti, nam namreč grozi, da bomo še kar nekaj časa morali sobivati z nepriljubljenimi omejevalnimi ukrepi.Po podatkih spletne strani TimeToHeard nam namreč do precepljenosti populacije (torej, da bo cepjenih 70 odstotkov prebivalcev Slovenije), manjka še 337 dni. To je skoraj polovico manj kot sredi meseca, ko nam je do precepljenosti po oceni iste spletne strani manjkalo še 619 dni.Trenutno je po podatkih omenjene spletne strani cepljenih nekaj manj kot 15 odstotkov prebivalstva. Da bo pocepljena polovica prebivalstva naj bi ob trenutni stopnji cepljenja trajalo še 216 dni oziroma še približno tri mesece. Če bi hoteli cepiti celotno populacijo, bi ob trenutni hitrosti 95-odstotno precepljenost uresničili v 489 dneh, torej konec avgusta naslednje leto.Med vsemi državami je po odstotku cepljene populacije Slovenija na 38. mestu. Na prvem je Izrael, ki je cepil nekaj manj kot 59 odstotkov svojih prebivalcev. Po kriteriju koliko dni nam še manjka do 70-dnevne precepljenosti pa smo trenutno na 51 mestu. Po tem kriteriju so vodilna država Združeni arabski emirati, ki naj bi precepljenost dosegli v 42 dneh.Po podatkih portala Ourworldindata pa je Slovenija do vključno 28. aprila cepila skoraj 20 odstotkov populacije. Do tega dne je bilo cepljene 7,41 odstotka celotne svetovne populacije. Na 100.000 prebivalcev ima največ cepljenih Gibraltar (206,38), EU 30,97, Evropa 28,58, Slovenija pa 28,53, kar nas uvršča tik pod evropsko povprečje.Glede na Poklukarjevo napoved, da prihajajo nove doze cepiva proti covidu 19, na pomoč pri cepljenju pa bosta priskočili civilna zaščita in vojska. Po ministrovih napovedih naj bi cepilni centri zmogli cepiti tudi do trikrat več oseb na dan, kot jih trenutno. S stopnjevanjem cepljenja naj bi prebivalce Slovenije cepili v dveh mesecih.Po podatkih spletne strani NIJZ je bilo pri nas s 1. odmerkom cepljenih nekaj več kot 413.000 oseb, z drugim pa 180.000 oziroma 8,6 odstotka. Občina, v kateri so tako s prvim kot drugim odmerkom cepili največ ljudi, je Osilnica (s prvim odmerkom so cepili 38,6, z drugim pa 13,8 odstotka prebivalcev), pri dnu pa sta občini Žetale (s prvim odmerkom 10,1 odstotka prebivalstva) oziroma Škocjan (z drugim odmerkom 2,9 odstotka prebivalstva).