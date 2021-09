Kdaj bomo cepili mlajše od 12 let? Beovićeva odgovarja

Med že cepljenimi je trenutno 25.746 otrok, mlajših od 18 let, ki so prejeli en odmerek, 18.265 otrok pa je doslej že dobilo oba odmerka. Čeprav pri otrocih covid 19 navadno poteka bolj blago, stroka cepljenje vseeno svetuje, saj so primeri, ko se po prebolelem covidu lahko pojavijo nezaželene bolezni, kot je več organski vnetni sindrom.



Poleti so napovedovali, da načrtujejo spremembe pri cepljenju otrok zaradi zapletov po bolezni. Tadej Avčin s pediatrične klinike je takrat dejal, da bi »mogoče že s septembrom lahko cepili tudi mlajše otroke od 12 let«.



Na vodjo posvetovalne skupine za cepljenje Bojano Beović smo naslovili vprašanje, kdaj predvidoma bi lahko uvedli možnost cepljenja za mlajše od 12 let. »Postopki tečejo, v ZDA so že vložili za odobritev cepiva za otroke nad pet let,« nam je pojasnila Beovićeva. Čeprav je za Slovenijo regulatorni organ Evropska agencija za zdravila (EMA), pa Beovićeva pojasnjuje, da »če je blizu odobritvi v ZDA, je navadno tudi v Evropi«.



Za starejše od 12 let je Ema že odobrila cepivi Pfizerja in Moderne. Ameriški mediji navajajo, da bi ameriški vladni urad za hrano in zdravila (FDA) do konca meseca lahko izdal dovoljenje za cepljenje mlajših od 12 let s cepivom Pfizerja, medtem ko bi cepivo Moderne lahko odobrili do konca leta oziroma v začetku naslednjega leta, saj preiskave na mlajših še potekajo.

