Poletne nevihte prinašajo močne padavine, ki pogosto povzročajo poplave in erozijo tal. Lanske poplave so prizadele kar 86 % slovenskih občin in povzročile za okoli 10 milijard evrov škode. Pokazale so na veliko podzavarovanost slovenskih domov, tretjina jih sploh ni bila zavarovana za nobeno nevarnost. V digitalni poslovalnici i.triglav lahko preverite, ali vaš dom ogrožajo potresi. ZANIMA ME VEČ Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav, d. d.