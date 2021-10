Kdaj bo konec epidemije koronavirusa v Sloveniji? Tako napoveduje Bojana Beović

Infektologinja in vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović napoveduje, da se bo število okuženih z novim koronavirusom še nekaj časa povečevalo, saj je v Sloveniji še kar precejšen delež necepljenih oz. neprebolevnikov. Upa, da se v kratkem ne bo močno povečalo število tistih, ki potrebujejo intenzivno nego.

Delež pozitivnih PCR-testov se povečuje, tako je bilo v ponedeljek pozitivnih že skoraj 38 odstotkov opravljenih PCR-testov. To je največ do zdaj. Trenutno se kaže, da je delež pozitivnih PCR-testov najvišji tam, kjer je najmanjša precepljenost - v Podravski regiji. Tam je pozitiven skoraj vsak drugi test.

Enak trend tudi drugod

Beovićeva je danes v izjavi medijem dejala, da je enak trend tudi v drugih evropskih državah. »Države z boljšo precepljenostjo celotnega prebivalstva imajo okužb v tem času, ko marsikje naraščajo zaradi jesenskih razmer, bistveno manj,« je dodala.

Vrh poslabševanja epidemioloških razmer bomo po njenih besedah dočakali takrat, ko bo »populacija zasičena z virusom, ko bo ta dosegel vse ljudi bodisi zaradi obolevanja ali cepljenja«. Tako je po ocenah neimunih še nekaj sto tisoč ljudi. »Ko bomo imeli 90 odstotkov populacije imune, se bo epidemija ustavila,« je napovedala in opozorila, da bo epidemija v delu cepljene populacije izzvenela z bistveno manj žrtvami kot pa pri delu populacije, ki bodo bolezen prebolevali.

Pa vendar so trenutne epidemiološke razmere v primerjavi z drugim epidemičnim valom drugačne. Po eni strani je delež tistih, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo ob okužbi, manjši. Zaskrbljujoče pa je, da je prisotna delta različica novega koronavirusa, ki je bistveno bolj kužna, prav tako oboleva prebivalstvo, pri kateremu je bolj verjetno, da bodo potrebovali intenzivno zdravljenje. Tako opozarja na naraščanje števila bolnikov na oddelkih za intenzivno nego, kar ponavadi sledi naraščanju covidnih bolnikov v bolnišnicah.

Se bo ustavljal redni zdravstveni program?

Po njenih besedah so realne napovedi, da bomo presegli zasedenost 150 postelj na intenzivni terapiji. Če bo naenkrat potrebovalo intenzivno nego preveč ljudi, vse obravnave ne bodo več mogoče. Zato znova opozarja, naj se ljudje cepijo in obnašajo zaščitno, naj se spoštuje pogoj PCT.

V bolnišnicah zdravijo tudi nekatere, ki so zboleli kljub cepljenju proti covidu-19. Glede na pogovore z zdravniki gre v največji meri za osebe, ki so bile cepljene pred več kot šestimi meseci, je dejala. Tudi izkušnje iz Izraela, Škotske in ZDA to potrjujejo. Ob tem je dodala, da ko so bila cepiva proti covidu-19 odobrena, ni bilo na voljo podatkov o tem, koliko časa zagotavljajo zaščito.

Komentirala je tudi odločitve nekaterih, ki se kljub pozitivnemu hitremu testu ne udeležijo PCR testiranja. »Če se potem ne osamijo in širijo virus, je to kriminalno dejanje,« je izpostavila. Čeprav ni noben pristojen za nadzor nad tem, ali se na hitrem testu pozitivni dejansko osamijo, pa Beovćeva poudarja osebno odgovornost vsakega od nas. »Vsak človek mora zase vedeti, kaj dela. Če se ne bo osamil, bo lahko okužil koga od bližnjih, lahko se bo potem njihova bolezen slabo končala ali z zelo velikim trpljenjem,« je poudarila.