Kazni padajo kot za šalo, že za en meter na avtocesti 200 evrov kazni

Pri hitrosti 100 km/h je varnostna razdalja tako vsaj 54 metrov, pri hitrosti 130 km/h pa znaša minimalno 72 metrov.

Kazen na licu mesta ali pa po pošti

Prekratka varnostna razdalja je eden glavnih vzorokov za prometne nesreče.

Predpisane globe za neupoštevanje varnostne razdalje (44. člen zakona o pravilih cestnega prometa):

z globo 40 evrov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja in ne upošteva varnostne razdalje;

z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na ustrezni varnostni razdalji;

z globo 300 evrov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ne vozi na varnostni razdalji, določeni s prometnim znakom. Vozniku se izrečejo tudi 3 kazenske točke.

Pol milijona

Varnostna razdalja na cesti je zelo pomembna, da lahko pravočasno zaviramo in ustavimo, če vozilo pred nami zavira. Zakon o varnosti cestnega prometa je o tem jasen: voznik, ki vozi za drugim vozilom po istem prometnem pasu, mora voziti za njim na varnostni razdalji. Ta ne sme biti manjša od razdalje, ki jo pri hitrosti, s kakršno vozi, prevozi v dveh sekundah. In koliko je to?Policija je v letu 2019 ugotovila in napisala kazni za 4156, od junija do konca avgusta letos pa za 949 kršitev. Plačilni nalog, ki ga izda policist, znaša 200 evrov, ne glede na to, ali vozite 5 metrov za drugim vozilom ali 71 metrov za drugim vozilom (pri hitrosti 100 km/uro).»Vožnjo na neprimerni varnostni razdalji policija lahko dokazuje z meritvami, ki jih izvajamo z laserskimi merilniki TruCam LTI 20/20 in videonadzornimi sistemi Provida,« so nam povedali pri GPU, kjer pravijo tudi, da napake praktično niso možne.je pri tem dodala: »Zgoraj omenjena merilnika imata status veljavnega merila v RS, zato so podatki, ki jih merilnika prikazujeta verodostojni in z njimi lahko dokazujemo vožnjo na prekratki varnostni razdalji – pomembno je, da je meritev izvedena pravilno. Pri merilnikih TruCam ne prikaže rezultata, če meritev ni izvedena pravilno, pri sistemih Provida pa razdalje med voziloma ni mogoče izračunati, če ta ne bi bila posneta pravilno.«Če je neprimerna varnostna razdalja nedvoumna že s samega posnetka, policisti kršitelju takoj izdajo plačilni nalog. V nasprotnem primeru policisti posnetek najprej obdelajo v enoti, kršitelju pa nato po pošti vročijo plačilni nalog in fotografije.Več kot polovica kršitev varnostne razdalje je na avtocestnih odsekih. V letu 2019 je bilo tam ugotovljeno 2300 kršitev varnostne razdalje, od junija do konca avgusta pa 578. Pri GPU dodajajo, da nimajo stalnih odsekov, kjer bi merili varnostno razdaljo.Če kršitelj kazen poravna v osmih dneh, plača polovico zneska (torej 100 evrov). Če bi izračunali, da je vsakdo izmed lanskih kršiteljev plačal 100 evrov, je policija na ta račun lani pobrala voznikom skoraj pol milijona evrov.