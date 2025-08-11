VROČE POLETJE

Kaže na toplotni rekord, vročina pa bo še vztrajala

Arso je sicer zaradi velike toplotne obremenitve zlasti sredi dneva in popoldne za jugozahod države izdal oranžno opozorilo, ki bo veljalo tudi v prihodnjih dneh.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock 
Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock 

STA, A. G.
11.08.2025 ob 22:28
11.08.2025 ob 22:28
STA, A. G.
11.08.2025 ob 22:28
11.08.2025 ob 22:28

Temperatura, izmerjena na postaji Koper Markovec, je tudi ob 22. uri vztrajala pri 28 stopinjah Celzija, kar glede na napovedi Agencije RS za okolje (Arso) kaže na absolutni izmerjen slovenski rekord za najvišjo najnižjo dnevno temperaturo.

Arso je namreč dopoldne objavil, da je bilo današnje jutro marsikje najtoplejše v tem poletju. Izstopala je predvsem Primorska, kjer se v noči na ponedeljek zaradi burje ponekod temperatura ni spustila niti pod 25 stopinj Celzija. Najtopleje je bilo na postaji Koper Markovec, kjer se temperatura ni spustila pod 28 stopinj.

Ob tem je Arso na družbenem omrežju Facebook napovedal, da če se do večera do 22. ure ne bo shladilo pod to vrednost, bo to tudi absolutni izmerjen slovenski rekord za najvišjo najnižjo dnevno temperaturo. Kot kažejo objavljene temperature na spletnih straneh Arsa, pa je ob 22. uri temperatura na postaji Koper Markovec znašala 28 stopinj Celzija.

Vročina bo namreč vztrajala

Arso je sicer zaradi velike toplotne obremenitve zlasti sredi dneva in popoldne za jugozahod države izdal oranžno opozorilo, ki bo veljalo tudi v prihodnjih dneh.

Vročina bo namreč vztrajala. V torek bodo najvišje dnevne temperature od 28 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno in nekoliko bolj vroče. V četrtek in petek se bo vročina še stopnjevala, na nebu pa bo nekaj več koprenaste oblačnosti.

Več iz te teme:

