V zadnjem letu dni so se gostilne dvakrat zaprle, a se včeraj v Posavju, na Dolenjskem in Beli krajini spet odprle. Čeprav ne vse. Gostinci, ki so se za to vendarle odločili, pa so minule dni dobili še kak siv las več, ko so se ukvarjali z ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa, eni so še včeraj merili po svojih terasah in risali primerne postavitve. Brane Krašovec je kupil dodatne mize. Foto: Drago PerkoTisti najbolj podjetni so sinoči tudi že preštevali promet, ki se je stekel v blagajno na sončni ponedeljek, vse skupaj pa je bil bolj obliž na rane, ki jih je pustilo dolgotrajno pris...