Kavica v lokalu še dražja kot lani, nakup sedežne garniture že luksuz

V Sloveniji so se cene leta 2021 v povprečju zvišale za pet odstotkov. Višja inflacija naj bi vztrajala še nekaj mesecev, s tem pa bodo rasle cene električne energije, hrane, potrošnikih izdelkov, storitev ...

»V prihodnjih mesecih pričakujemo nadaljnjo rast cen, predvsem zaradi dviga cen električne energije za gospodinjstva, hrane ter industrijskih proizvodov. /.../ V januarju bo medletna rast cen precej verjetno še višja (blizu 5,2 do 5,3 %), potem pa se bo medletna rast cen umirjala. Vseeno bo povprečna rast cen v 2022 blizu 3 % (v 2021 je bila pri 1,9 %), kar je za dobro odstotno točko več, kot smo še ocenjevali oktobra lani,« je stanje za Slovenske novice komentiral Bojan Ivanc, glavni ekonomist pri analitiki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Podražile se bodo najrazličnejše storitve in izdelki v različnih dejavnosti. Med drugim nam je bralka sporočila, da je do konca leta pri slovenskem izdelovalcu sedežni garnitur to kupila še po lanskoletni ceni, medtem ko bi za novo leto morala plačati najmanj pet odstotkov več.

Po besedah predsednika Obrtne-zbornice Slovenije Branka Meha bi se zaradi višjih cen hran in stroškov dela utegnile dvigniti tudi cene v gostinskih obratih, medtem ko Ivanc trdi, da pri storitvah vidijo večjo rast cen predvsem pri gradbenih in vzdrževalnih delih, predvsem zaradi pomanjkanja zaposlenih na tem področju in vpliva dviga stroškov dela. S težavami se po besedah Meha že ubadajo slovenski cestni prevozniki. »Izpostavljajo nenadzorovano višanje cen pogonskih goriv, pomanjkanje delovne sile v panogi, podražitve in dolge dobavne roke vozil. Veliko cestnih prevoznikov je tako že dvignilo cene prevozov za 10 odstotkov.«

Pri potrošniški inflaciji (4,9 % decembra 2021 medletno) je nanjo imel vpliv tudi znižanje cen decembra 2020 (– 1,1 %). Eno četrtino so k rasti cen prispevale višje cene naftnih derivatov, 12 % višje cene hrane, 10 % višje cene toplotne energije, 8 % cene storitev v restavracijah in hotelih. (Bojan Ivanc)

Bo dvig cen ohladil potrošnjo?

Po izračunih ekonomistov podražitve ne bodo vplivale na potrošnjo. »Po naši oceni se bo zasebna potrošnja gospodinjstev v letu 2022 okrepila za 4,8 %, kar je le malo manj, kot naj bi se po naših ocenah v letu 2021 (5,8 %). Po zadnji oceni Umarja (jesen 2021) naj bi bila rast letos še višja (6,0 %). To je realna sprememba, prilagojena za spremembo cen. Dobro stanje na trgu dela in uskladitve dohodkov gospodinjstev, skupaj s porabo prihrankov naj bi ključno prispevali k rasti potrošnje gospodinjstev,« meni Ivanc.