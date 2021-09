Kavalir skrajšuje razdalje

Evropski teden mobilnosti, ki se je zaključil včeraj, je v Grosuplje pripeljal ljubljansko prometno pridobitev, kavalirja. Tri dni so ga krajani lahko uporabljali za pot do zdravstvenega doma, najljubše trgovine, mestne knjižnice in tržnice. Z njim si je čas na obremenjenih cestnih žilah v centru skrajšal tudi župan dr. Peter Verlič, ki je na vožnjo povabil še ženo Barbaro. Nad vožnjo z okretnim malčkom je bil navdušen.



»Prijeten, udoben, predvsem pa je to varen prevoz. Tako da za starejše, gibalno ovirane je to zagotovo dobrodošla pridobitev, predvsem da malo skrajša razdaljo ali pa da mogoče ni treba vzeti avtomobila,« je dejal in se obenem zahvalil Mestni občini Ljubljana in njenemu županu Zoranu Jankoviću, s katerim občina gradi mobilnost že 10 let, saj prav zdaj mineva desetletje, odkar je linija 3G povezala Ljubljano in grosupeljsko občino.



Tudi sicer se v Grosupljem trudijo izboljšati prometno problematiko, tako so številna do zdaj s pločevino natrpana križišča preuredili v pretočna krožišča, veliko gradbišče je na območju železniške postaje, ki jo čaka celovita prenova, gradi se tudi sodoben nadvoz pri nekdanji tovarni Motvoz in platno. »In naj povem, da bo naš cilj dosežen takrat, ko bodo vse prometnejše ceste v naši občini ločene z varnimi pločniki, a to ne zato, da bi ti samevali, ampak zato, da bi jih uporabljali,« je napovedal še eno od številnih investicij, ki se ji bo morda v prihodnosti tudi za stalno pridružil kavalir.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: