Katra odhaja k novemu lastniku, Borut Pahor: Glas o katri šel tudi po Evropi in svetu

Dobrodelna akcija Katra - drugi krog, v okviru katere so skupaj z danes prejetimi donacijami zbrali kar 275.000 evrov, se je danes v Dravogradu sklenila z žrebanjem novega lastnika Renaulta 4 oz. katre. Nekdanji lastnik starodobnika in nekdanji predsednik republike Borut Pahor je izmed več kot 5100 donatorji izžrebal Tomaža Habjana z Gorenjske.

V polni dvorani Špic D v Dravogradu je več govornikov na današnji prireditvi poudarilo, da je dobrodelna akcija Katra - drugi krog, ki je stekla na pobudo družine Fratar iz Dravograda in v kateri so sredstva donirali donatorji iz Slovenije in tujine, poudarilo, da je dobrodelna akcija presegla vsa pričakovanja. Zbrana sredstva so razdelili društvu Junaki 3. nadstropja in Inštitutu zlata pentljica, ki vsak prejmeta po 68.750 evrov, ter Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, ki za nakup nove gama kamere prejme 137.500 evrov.

Pahor nagovoril zbrane

Pahor je v nagovoru čestital družini Fratar, da je predhodno v njegovi dobrodelni akciji kupila katro. Dejal je, da so se Korošci izkazali in da je glas o katri šel tudi po Evropi in svetu. Zahvalil se je vsem ljudem dobrega srca.

V izjavi za medije pa je dejal, da bo avto, ki je star več kot 30 let, zaradi dobrodelnosti pomagal otrokom, ki so zboleli za rakom, in tudi vsem, ki bodo v slovenjgraški bolnišnici potrebovali preiskavo z gama kamero. »Mislim, da je katra naredila najlepšo pot v svojem življenju,« je dejal Pahor.

V imenu družine Fratar je izkušnjo z dobrodelno akcijo in občutke na prireditvi delila Ksenija Fratar Arčnik, ki je med drugim dejala, da se je zgodba s katro za družino Fratar začela, kot bi sedel na vlak z enosmerno vozovnico za pot v neznano, vendar z jasnim ciljem. »Vsi smo vedeli, da je pred nami pustolovščina. Da pa bo tako slikovita, pisana kot mavrica, ni upal nihče na glas povedati,« je dejala.

Akcija je povezala Koroško, kot še nobena do sedaj

Na prireditvi so o svojih izkušnjah in premagovanju bolezni, posledicah in volji do življenja spregovorili tudi otroci in mladi, ki so preboleli raka in ki so posredno tudi prejemniki dela sredstev. Zahvalili so se vsem, ki so izpeljali obe dobrodelni akciji s katro in tudi vsem, ki so darovali. Inštitut zlata pentljica je med drugim s prejetimi sredstvi ustanovil Katrin sklad, iz katerega se bodo izplačevali žepnine in štipendije.

Akcija je povezala Koroško, kot še nobena do sedaj, je zbranim na prireditvi dejal župan Občine Dravograd Anton Preksavec. Sekretarka dravograjskega območnega združenja Rdečega križa Irena Gostenčnik pa je povedala, da je bila dobrodelna akcija tudi za območno združenje zelo velik izziv, sredstva so se namreč zbirala na posebnem računu območnega združenja.

Skupno je na račun Rdečega križa sredstva prispevalo 5169 donatorjev, ki so tudi sodelovali v današnjem žrebanju. Akcija je uradno potekala cel marec, upoštevala pa so se nakazila, prejeta še do 3. aprila.

Družina Fratar je za starodobnika, ki je bil v lasti bivšega predsednika Boruta Pahorja, v okviru njegove dobrodelne akcije Katra za dober namen na dražbi plačala 60.000 evrov. Tudi Pahor je sredstva namenil Inštitutu zlata pentljica in društvu Junaki 3. nadstropja, katro pa na slovesnosti 18. februarja na Vranskem predal družini Fratar.

Družina Fratar je nato z katro zagnala novo dobrodelno akcijo, Katra - drugi krog, ki je potekala tudi tako, da so trije bratje Fratar z njo prepotovali Koroško in se srečali s številnim donatorji in podporniki, ob tem pa so na družbenih omrežjih objavili številne fotografije in zahvale vsem, ki so darovali sredstva v okviru akcije, ki se je danes tudi zelo čustveno sklenila v Dravogradu.