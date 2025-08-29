Katoliški vikend vojaških veščin odpovedali: »Prihajali so neupravičeni pritiski«

Ta vikend bi moral v gozdovih Škofljice potekati Katoliški vikend vojaških veščin, voditi pa bi ga moral Luka Debeljak, nekdanji pripadnik specialnih sil Slovenske vojske. A tabora, ki je bil predstavljen kot duhovno poglabljanje, združeno z učenjem vojaških veščin, ne bo!

»Sporočamo vam, da smo se se pri Katoliški mladini odločili, da bomo katoliški vikend vojaških veščin Noli timere odpovedali. Naš namen je bil ustvariti prostor, kjer se lahko mladi povezujejo, rastejo v odgovornosti, disciplini in bratstvu ter ob tem dobijo izkušnjo, da je vera trdna podlaga za polno življenje. Zavedamo se, da je bil v promociji z naše strani vojaški vidik preveč izpostavljen in zato namen razumljen napačno. Dejstvo pa je, da so v zadnjih dneh z več strani na nas prihajali neupravičeni pritiski. Zato smo se odločili, da je bolje, da tokratni vikend odpovemo,« je zapisal organizator Katoliška mladina.