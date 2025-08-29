NAPAČNO RAZUMLJENI

Katoliški vikend vojaških veščin odpovedali: »Prihajali so neupravičeni pritiski«

Tabora, ki je bil predstavljen kot duhovno poglabljanje, združeno z učenjem vojaških veščin, ne bo.
Fotografija: Potekal naj bi v gozdovih Škofljice (fotografija je simbolična). Foto Andrej Bedek
Odpri galerijo
Potekal naj bi v gozdovih Škofljice (fotografija je simbolična). Foto Andrej Bedek

D. P.
29.08.2025 ob 06:30
D. P.
29.08.2025 ob 06:30

Poslušajte

Čas branja: 1:12 min.

Ta vikend bi moral v gozdovih Škofljice potekati Katoliški vikend vojaških veščin, voditi pa bi ga moral Luka Debeljak, nekdanji pripadnik specialnih sil Slovenske vojske. A tabora, ki je bil predstavljen kot duhovno poglabljanje, združeno z učenjem vojaških veščin, ne bo! 

»Sporočamo vam, da smo se se pri Katoliški mladini odločili, da bomo katoliški vikend vojaških veščin Noli timere odpovedali. Naš namen je bil ustvariti prostor, kjer se lahko mladi povezujejo, rastejo v odgovornosti, disciplini in bratstvu ter ob tem dobijo izkušnjo, da je vera trdna podlaga za polno življenje. Zavedamo se, da je bil v promociji z naše strani vojaški vidik preveč izpostavljen in zato namen razumljen napačno. Dejstvo pa je, da so v zadnjih dneh z več strani na nas prihajali neupravičeni pritiski. Zato smo se odločili, da je bolje, da tokratni vikend odpovemo,« je zapisal organizator Katoliška mladina.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

katoliška mladina vojaške veščine odpoved dogodek Škofljica

Priporočamo

Premium Photo
Bodo anakonde in pitoni končali pri ministru ali jih bodo morali celo uspavati? (FOTO)
Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto
Premium Photo
Ganjena Ana Dolinar Horvat: »Že zdaj jokam« (Suzy)
Luka Dončić in druščina poražena za uvod

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Komentarji:

Priporočamo

Premium Photo
Bodo anakonde in pitoni končali pri ministru ali jih bodo morali celo uspavati? (FOTO)
Obogatijo lahko čez noč: astrološki znaki, ki naj septembra vplačajo loto
Premium Photo
Ganjena Ana Dolinar Horvat: »Že zdaj jokam« (Suzy)
Luka Dončić in druščina poražena za uvod

Izbrano za vas

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Predstavitvene informacije

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.