Katoliška cerkev žaluje: umrl je dolgoletni župnik

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je v noči s petka na soboto v 73. letu starosti umrl prior križniškega reda za Slovenijo in dolgoletni župnik pri Veliki Nedelji, pater Janko Štampar, je sporočila Nadškofija Maribor.

Štampar je bil rojen v Središču ob Dravi. Prve zaobljube v redu je izpovedal leta 1971, slovesne redovne zaobljube pa leta 1976. Tistega leta je bil v mariborski stolnici posvečen v mašnika.

Po mašniškem posvečenju je bil kaplan v Semiču in v Metliki, kjer je ostal do leta 1985. Takrat je bil imenovan za župnika v Semiču, to službo pa je opravljal vse do prihoda v župnijo Velika Nedelja, kjer je bil leta 2001 imenovan za župnika.

Leta 2003 je postal prior križniškega reda za Slovenijo, to službo pa je opravljal vse do svoje smrti.

Zadnje mesece je bolehal in je moral poiskati zdravniško pomoč. Pred odhodom v bolnišnico se je odpovedal župniški službi pri Veliki Nedelji in poskrbel za imenovanje svojega naslednika za vodstvo župnije, še pišejo pri nadškofiji.