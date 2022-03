Kateri znani Slovenci vas bodo navdušili

Svoja dela so predstavili Ajda Sitar Žumer s fotografinjo Nino Premk, ambasador mesta Ljubljana in znan arhitekt Gregor Pavlin, večkrat nagrajeni fotograf Jaka Ivančič, modna urednica in novinarka Lorella Flego, specialist portretne fotografije Tibor Golob ter hrvaška fotografa Mario Poje in Goran Jović.

Vsi so v objektiv ujeli navdihujoče trenutke, ki izražajo ne le lepote sveta, ki nas obkrožajo, ampak tudi zmogljivost telefona Huawei P50 Pro na področju fotografije. Vse razstavljene slike so bile namreč narejene s kamero telefona in nato postavljene na veliko platno.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Huawei