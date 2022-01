Kateri tuji trgi so zanimivi za Slovence

So pomemben dejavnik pri spodbujanju gospodarske rasti, ustvarjanju delovnih mest in tudi gibalo širitve na tuje trge. Jugovzhodna Evropa je geografsko blizu in dobro povezana, pa tudi kultura in poslovni običaji so si podobni – vse to je pri gospodarskem sodelovanju velika prednost.

Sodelovanje slovenskih podjetij s trgi jugovzhodne Evrope se v zadnjih letih krepi. Severna in zahodna Evropa sta namreč dosegli stopnjo razvoja, na kateri sta gospodarska rast in potencial za investicije že precej omejena. Več priložnosti pa je na trgih v vzponu, med katerimi je tudi jugovzhodna Evropa. BDP in življenjski standard imata namreč tukaj še veliko priložnosti za rast.

Pri iskanju novih poslovnih priložnosti pa je zelo pomembno, da podjetja najdejo prave partnerje – tako za podporo pri širitvi kot za strokovni posvet. Marsikdo ne bi pomislil, da je med njimi lahko tudi banka.

