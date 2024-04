Katere memecoine kupiti med padcem trga – to je izbor za nakup v 2024.

V tem članku se bomo osredotočili na 4 memecoine, proučili njihove prednosti in slabosti ter njihov cenovni potencial.

Memecoini, ki jih lahko kupite med padcem trga

Dogecoin20 – memecoin, ki se lahko pohvali z uspešnim prvencem, s katerim je zbral skoraj 9 milijonov dolarjev Slothana – vznemirljiv nov memecoin, zgrajen na solani, ki je prej kot v enem dnevu zbral 500.000 dolarjev Sponge V2 – ta priljubljeni memecoin uvaja žeton V2, ki se ponaša z večjo uporabnostjo prek svojega igralnega ekosistema »play-to-earn« Smog – znana kriptovaluta, ki ponuja znatne airdrope na solani in impresivne letne donose (APY)

Pregled top memecoinov za nakup med padcem trga

Na trgu, ki prekipeva od tisočerih aktivnih projektov, je lahko iskanje najboljših memecoinov v času upada in načrtovanje, kam razporediti sredstva, zastrašujoče.

Pameten pristop k premagovanju trenutnega medvedjega vzdušja lahko vključuje oblikovanje dobro zaokroženega portfelja, ki vključuje mešanico trdnih, uveljavljenih projektov in obetavnih novincev.

1. Dogecoin20 – memecoin za nakup je v predprodaji dosegel že 9 milijonov dolarjev

Dogecoin20, ki se opisuje kot trajnostna nadgradnja dogecoina, deluje na omrežju Ethereum Proof-of-Stake, ki je znano po svoji prijaznosti do okolja v primerjavi s tradicionalnimi sistemi Proof of Work. To omrežje vedno zagotavlja hitre in varne transakcije.

$DOGE20 staking ponuja priložnost za ustvarjanje pasivnega dohodka. Vsak nov udeleženec lahko stavi svoje kovance in prejme nagrade glede na odstotek sklada za stave. Ker je projekt trenutno v predprodajni fazi, imajo zgodnji udeleženci možnost, da svoje žetone zastavijo v pametni pogodbi še pred uvrstitvijo $DOGE20 na borzo. Poleg tega lahko kovanec kupijo po znižani ceni.

Dogecoin20 je od marca zbral skoraj 9 milijonov dolarjev, zato utrjuje svoj položaj na seznamu priporočenih memecoinov za nakup v letu 2024.

2. Slothana – najnovejši memecoin, ki temelji na verigi blokov solana

Na področju memecoinov je veliko pozornosti pritegnil kovanec $SLERF z motivom lenivca. Vendar se je pojavil novinec v obliki kovanca slothana (SLOTH) z ljubkim motivom pisarniškega lenivca.

SLOTH je glavni žeton, ki poganja ekosistem slothana, ki trenutno uspeva v dinamični pokrajini memekovancev, ki temeljijo na solani.

Slothana se pridružuje drugim memecoinom, kot so $SLERF, $BOME, $PUMP in $PUNDU, ki so pionirji novega načina lansiranja na solani. Ta metoda ne vključuje tradicionalnih cenovnih stopenj, časovnikov ali trdih zgornjih mej. Namesto tega kupci preprosto pošljejo SOL na določen naslov za žetone, nato pa jim ekipa žetone vrže neposredno v denarnico. Za dodatno udobje lahko uporabniki uporabijo pripomoček, ki je na voljo na uradni spletni strani, in določijo želeno količino žetonov SOL za zamenjavo v SLOTH.

3. Sponge V2 – na splošno zelo donosen memecoin med padcem trga

Ko razmišljate, v katero kriptovaluto vlagati med tržnimi padci, je sponge V2 ($SPONGEV2) ena od najbolj iskanih možnosti, saj je v času svojega bikovskega vzpona leta 2023 dosegla tržno vrednost blizu 100 milijonov dolarjev.

Zdaj platforma uvaja sponge V2, nadgrajeno različico žetona, ki vključuje mehanizem »stake-to-bridge«. Ta nova iteracija žetona uvaja poseben model stav in ponuja priložnosti za zaslužek prek nove igre »play-to-earn«.

Obstoječi imetniki žetonov V1 lahko svoje žetone vložijo v novovzpostavljeno pametno pogodbo V2. Za vsak vloženi žeton $SPONGE bo zaslužen enakovreden znesek $SPONGEV2. Ti žetoni V1 bodo trajno zaklenjeni v novi pametni pogodbi in bodo v naslednjih štirih letih prinašali nagrade za vložke.

Do tega trenutka je bilo v pametni pogodbi zaklenjenih več kot 3,6 milijona žetonov. Pogodba o stavah trenutno prinaša letne odstotne donose (APY), ki presegajo 440 %, kar je donosna pot za ustvarjanje pasivnega dohodka, tudi med padci na trgu.

4. Smog – najbolj priljubljeni memecoin z največjim solana aidropom in visokim letnim donosom

Smog je pripravljen postati eden glavnih memecoinov solana, ki se ponaša z nazivom največjega airdropa vseh časov. Udeleženci lahko zbirajo točke airdrop z dnevnim, tedenskim in mesečnim sodelovanjem, poleg interakcij na smogovih platformah družabnih medijev in z nakupom ali zastavljanjem kovancev.

$SMOG je na Jupitru debitiral z izjemnim zagonom. Njegova začetna cena je znašala 0,001419 USD, v pičlih dveh tednih pa se je povzpela na 0,342 USD. Čeprav se je od 25. marca nekoliko znižal, na 0,19 USD, močna podpora skupnosti kaže na možnost še enega eksplozivnega vzpona. Zaradi te podpore skupnosti je $SMOG vzpostavil most do ethereuma in se tako vključil v skupnost ETH.

S tržno vrednostjo, ki se približuje 150 milijonom dolarjev, je hiter vzpon smoga v samo enem mesecu od njegove uvedbe zelo obetaven.

Za tiste, ki iščejo najboljše memecoine za nakup v letu 2024, je to obdobje morda pravi trenutek za vstop na trg kriptovalut. Vendar pa so kriptovalute tudi pri nakupu v času padca nestanovitne, zato je nadvse pomembno, da skrbno pretehtate svoje možnosti in razmislite o dolgoročnih posledicah svojih naložb.

