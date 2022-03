Katera Slovenka bo postala nova Ona 365, glasujte za zmagovalko

Strokovna komisija v sestavi Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge, Valentina Smej Novak, filozofinja, Bojana Leskovar, publicistka, in Sabina Obolnar, urednica revije Onaplus in priloge Ona, je z vso odgovornostjo pripravila izbor desetih žensk, več kot desetih, ki so pomembno zaznamovale preteklo leto. Preberite si njihove zgodbe in nam pomagajte izbrati zmagovalko leta 2021, osebo ali skupino, katere glas je najbolj slišan in najbolj viden. Za svojo favoritinjo lahko glasujete najkasneje do 31. marca 2022, glasovnica vas čaka na onaplus.si .