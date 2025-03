Katera prisilna sredstva lahko uporabijo slovenski policisti? Je med njimi tudi zvočni top?

Več srbskih nevladnih organizacij je do ponedeljka zbralo več kot 3000 pričevanj udeležencev sobotnega množičnega protesta v Beogradu glede do zdaj še nepojasnjenega dogodka, ki je vznemiril protestnike. Študenti obtožujejo srbske oblasti, da so uporabile zvočni top, te pa to zanikajo.

Evropska komisija je v ponedeljek izrazila pričakovanje, da bodo srbske oblasti izvedle preiskavo navedb o uporabi zvočnega topa, nevladniki pa so medtem sprožili peticijo. V njej zahtevajo mednarodno preiskavo incidenta, v manj kot 24 urah pa jo je podpisalo več kot pol milijona ljudi.

V Evropski uniji ni enotne zakonodaje, ki bi urejala uporabo zvočnih topov. Namesto tega je njihova uporaba urejena na nacionalni ravni, pri čemer se države članice opirajo na obstoječe predpise s področja varnosti, javnega reda in varstva pred hrupom, navaja Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup.

Ali ima Slovenija zvočni top ali razmišlja o nakupu?

Slovenska policija ne razpolaga z zvočnim topom in ne načrtuje njegovega nakupa, so sporočili iz policije. Kot pojasnjujejo, zakon, ki določa naloge in pooblastila policistov, zvočnega topa ne opredeljuje kot prisilno sredstvo, zato takšna naprava ni del njihove opreme.

Dodajajo, da pri uvajanju novih prisilnih sredstev vedno sledijo načelu minimalne škodljivosti. Vsako sredstvo mora dosegati ustavno dopustne cilje z najmanjšimi možnimi negativnimi posledicami. Po njihovih ocenah zvočni top ne ustreza tem kriterijem, zato se z njegovo uporabo ali nabavo ne ukvarjajo.

Z zakonom je namreč predpisano, kakšna pooblastila ima katera država, in s tem, katera prisilna sredstva lahko uporablja.

Katera prisilna sredstva lahko uporabljajo slovenski policisti?

V Sloveniji so prisilna sredstva, ki jih smejo uporabljati pooblaščene uradne osebe, natančno določena z zakonodajo. Ta sredstva so namenjena zagotavljanju javnega reda, varnosti in učinkovitemu izvajanju nalog policije ter drugih represivnih organov.​

Kot lahko preberemo v 73. členu zakona o nalogah in pooblastilih policije, lahko policija v Sloveniji uporablja naslednja prisilna sredstva: sredstva za vklepanje in vezanje, telesno silo, plinski razpršilec, palico, službenega psa, električni paralizator, sredstva za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev, konjenico, posebna motorna vozila, vodni curek, plinska sredstva in druga z zakonom določena sredstva za pasivizacijo in strelno orožje.

Pri tem je treba omeniti, da se prisilna sredstva uporabljajo postopno, od najmilejšega do najhujšega, glede na situacijo in stopnjo ogroženosti. Cilj je vedno doseči nadzor nad situacijo z najmanjšo možno škodo za vse vpletene.