Več kot polovica proti oblasti, Logarjevi Demokrati izgubljajo podporo

Na parlamentarnih volitvah bi, sodeč po Medianini raziskavi, SDS trenutno volilo 21,5 odstotka volivcev, Gibanje Svoboda pa 15,1 odstotka.
Fotografija: FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

A. Ka.
25.08.2025 ob 06:45
25.08.2025 ob 07:47
Čas branja: 2:38 min.

Mediana je v svoji novi javnomnenjski raziskavi, ki jo je naredila za POP TV, ugotavljala, kakšno podporo imajo trenutno slovenske politične stranke, politiki in vlada.

Vladi Roberta Goloba je v tokratni anketi podporo izreklo 33,9 odstotka vprašanih, kar je malo manj od julijskih 34,6 odstotka. Nekaj več kot polovica oz. 53,3 odstotka vprašanih vlade ne podpira, julija je delež znašal 54 odstotkov. Delež neopredeljenih pa je z julijskih 11,4 odstotka skočil na 12,8 odstotka.

Med strankami še naprej vodi opozicijska SDS, ki ji je v tokratni anketi podporo izrazilo 21,5 odstotka anketiranih (julija 23,1 odstotka). Znižala se je tudi podpora največji vladni stranki Gibanje Svoboda, ki bi jo volilo 15,1 odstotka vprašanih (julija 17 odstotkov).

Koalicijski SD je podpora z julijskih 5,1 narasla na 6,8 odstotka. Na četrto mesto je skočila NSi z 4,4-odstotno podporo (julija 2,9 odstotka). Sledi Levica, ki ji je podpora prav tako narasla na 4,1 odstotka (julija 3,4 odstotka) in Demokrati, ki bi jih julija izbralo 4,6 odstotka volivcev, avgusta pa 3,7 odstotka.

Sledijo zunajparlamentarne Vesna z 2,6 odstotka podpore, Resni.ca z 2,5 odstotka, SNS z 2,3 odstotka, Pirati z 1,4 odstotka, SLS z 1,4 odstotka in Zeleni Slovenije z 0,2 odstotka podpore vprašanih.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV izvedel med 18. in 21. avgustom na reprezentativnem vzorcu 706 polnoletnih prebivalcev Slovenije.

Delo DZ je v avgustovski anketi podprlo 23,9 odstotka vprašanih, ne podpira ga 55,8 odstotka, ostalih 20,2 odstotka pa je neopredeljenih.

Pirc Musar še naprej z najvišjo oceno

Najvišjo oceno med politiki je dobila predsednica države Nataša Pirc Musar, in sicer 3,01. Drugi najbolje ocenjeni je bil predsednik SD Matjaž Han (2,76), tretji pa Anže Logar (2,64). Janez Janša (2,43) je zasedel 13. mesto, na 16. mestu je pristal Matej Tonin (2,39), predsednik vlade Robert Golob (2,34) pa je zasedel 19. mesto.

