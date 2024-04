Katera najlepša v deželi je tej?

V Sloveniji imamo natanko 6036 naselij, od tega so 104 mestna, preostalo pa vaška. Med slednjimi jih je po zadnjih podatkih statističnega urada (SURS) iz leta 2023 brez prebivalcev 61, največ v občinah Kočevje in Kostel. Skoraj polovica slovenskih naselij ima manj kot 100 prebivalcev, četrtina pa celo manj kot 50.

Najredkeje naseljeno naselje, če izvzamemo tista brez prebivalcev, so Podstenice v občini Dolenjske Toplice, kjer na kvadratnem kilometru živi povprečno manj kot 0,06 prebivalca oziroma eden na več kot 16 km2. Če bi bila vsa država poseljena tako redko, bi v Sloveniji živelo le nekaj več kot 1200 prebivalcev.

Nasprotno pa velja vas Kerinov Grm za nemestno naselje z največjo gostoto prebivalstva, saj na enem kvadratnem kilometru živi kar 7069 prebivalcev, kar je celo več kot v najgosteje poseljenem mestu – Piranu, kjer na enaki površini živi 5400 prebivalcev.

Pod mirenskim gradom leži najnižja slovenska vas. FOTO: Občina Miren - Kostanjevica

Tako pravijo uradne statistike, mi pa smo poiskali še največjo, najvišje in najnižje ležečo pa najdaljšo in tudi najlepšo vas v Sloveniji. Zanimivo, da so skoraj vse na Gorenjskem, največja, najvišja in najlepša pa celo v eni sami občini, in sicer v občini Železniki.

Zgornje Danje, najvišja vas v Sloveniji FOTO: Jožko Dakskobler

Sorica ni le rodni kraj slikarja Ivana Groharja, zaradi veličastnih razgledov je odmaknjena in tiha vasica tudi ena najbolj fotogeničnih in filmskih daleč naokoli.

Največja in najvišja

Po površini največja je Davča, hribovska vasica na zahodu Škofjeloškega hribovja, ki se razteza na 24 kvadratnih kilometrih na pobočjih Blegoša in Porezna nad dolino Selške Sore in spada v občino Železniki.

Vasica z 284 prebivalci leži na višini od 850 vse do 1126 metrov nadmorske višine, kjer stoji najvišja naseljena kmetija, Pr' Sorčanu. Vas je po površini tako velika, da je razdeljena na Osojno, Zgornjo, Spodnjo in Leskovško Davčo, domačini pa se radi pošalijo, da se je ne da prehoditi niti v dveh dneh. Vendar je naseljenih le nekaj več kot 30 hiš, to so v glavnem kmetije, vas pa ima 77 hišnih številk.

Najdaljša je vas Kokra. FOTO: Turizem Preddvor

Najvišja slovenska vas se razprostira na sončni terasi pod Ratitovcem, visoko nad dolino Selške Sore in Železnikov. Imenuje se Zgornje Danje in leži na nadmorski višini od 1000 do 1140 metrov, spada pa v občino Železniki. Pred leti je vasici grozilo, da bo ostala brez prebivalcev, saj je v njej živel le še eden, zdaj je vas zaživela in ima šest prebivalcev. Tam živijo potomci nemškega prebivalstva s Tirolskega, ki so ga v 13. stoletju v krajih pod Ratitovcem naselili freisinški škofje, nanje pa še spominjajo nekatera germanska imena, kot so Berštang, Tonderskogel, Bosarplote, Altemaver, Štoment in drugi.

24 km2 = po površini največja vas je Davča na zahodu Škofjeloškega hribovja. 36 m= na najnižji nadmorski višini ležeča vas v Sloveniji je Miren na zahodu Vipavske doline. 10 km = najdaljša slovenska vas je Kokra, starodavna vasica v občini Preddvor. 1140 m= najvišja slovenska vas Zgornje Danje se razprostira pod Ratitovcem.

Najnižja in najdaljša

Če ne štejemo vasic v obmorskih občinah, je najnižje ležeča vas v Sloveniji Miren, ki leži na zahodu Vipavske doline, v bližini Nove Gorice, tik ob meji z Italijo in je sedež občine Miren - Kostanjevica. Njena nadmorska višina je le 36 metrov, največjo višino pa doseže na gričku, kjer stoji mirenski grad, visok 120 metrov. Vasica Miren je znana po skoraj stoletni čevljarski tradiciji, območju z rodovitnimi polji, sadovnjaki in vrtovi, med katerimi se vije reka Vipava, rečemo tudi vrt Goriške.

Po površini največja je Davča. FOTO: TD Davča

Za prvenstvo med najdaljšimi vasmi se borijo kar tri, med njimi že omenjena Davča, za katero se govori, da je tudi najbolj razpotegnjena slovenska vas, naslednja je vas Lokovec na Trnovsko-Banjški planoti, znana po lokovškem kovaštvu in razdeljena v Spodnji, Srednji in Zgornji Lokovec. Vendar je nekako obveljalo, da je najdaljša slovenska vas vendarle Kokra, starodavna vasica v občini Preddvor, ob glavni cesti Kranj–Jezersko, ki je nekoč povezovala Kranjsko in Koroško. Kokra je na 10 kilometrih razpotegnjena vas, sestavljena iz zaselkov Polana, Kokra, Podlebelca in Fužine ter še iz množice samotnih kmetij, ki so raztresene od struge reke Kokre vse do visokih sončnih leg pod Grintovcem in Kočno.

Visoko na stičišču treh občin – tolminske, bohinjske in občine Železniki, v slednjo sodi tudi uradno – pa leži Sorica, po mnenju mnogih najlepša slovenska vas. Ne le da se v rodnem kraju slikarja Ivana Groharja odpirajo veličastni razgledi, odmaknjena in tiha vasica je tudi ena najbolj fotogeničnih in filmskih daleč naokoli. Kot naravna kulisa je nastopila v številnih slovenskih filmih, na tamkajšnjem pokopališču pa so bili posneti tudi prizori pogreba Presečnikove Mete iz Cvetja v jeseni.