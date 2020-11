Katastrofalne številke: delež pozitivnih vse večji

V torek so v Sloveniji ob 6813 opravljenih testih potrdili 2013 okužb z novim koronavirusom, neuradno poroča RTV Slovenija. Odstotek okuženih se je tako povsem približal 30 odstotkom (29,55), kar je slabše kot v zadnjih dneh, ko je bil odstotek pozitivnih okoli 26. Isti dan prejšnjega tedna je bil delež pozitivnih 29,2 odstotka.Preberite tudi:Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjeje v ponedeljek za Odmeve na RTV Slovenija dejala, da nam je v prvem valu epidemije odlično uspelo ustaviti širjenje virusa, nato pa smo bili prepričani, da bomo z virusom lahko nekako živeli, ob upoštevanju preprostih ukrepov, kot je nošenje mask, vzdrževanjem distance in higieno rok. »Očitno to z načinom življenja, kot ga pozna zahodni svet, ni možno. Moram reči, da me to dejstvo, da je nemogoče obvladovati epidemijo na način, ko vsi sodelujemo, kar malo žalosti in me je razočaralo,« je dejala in dodala, da smo očitno dolgo živeli v udobju, kjer so največje vrednote naše svoboščine, pravice. Sedaj pa smo naenkrat padli v situacijo, kjer v ospredje stopijo dolžnosti do sočloveka in družbe, je poudarila.Predvidoma ob 11. uri bo tiskovna konferenca o aktualnem stanju v zvezi z epidemijo covid 19, ki so jo boste lahko ogledali tudi na naši spletni strani:Ob 12.30 pa bo izjava po operativnem sestanku pred koncem del v prostorih diagnostično-terapevtskega servisa (DTS) z vsemi službami, ki so pomagale pri zagotovitvi nujne zasilne namestitve za covidne bolnike v UKC Ljubljana: