Katastrofalen dan za Slovenijo, Janša sklical krizni sestanek (VIDEO)

»Virus je tukaj«

O tem, zakaj Avstrija ni na rdečem seznamu

Potem ko so sporočili, da je bilo v Sloveniji včeraj potrjenih 79 okužb, kar je rekord v Sloveniji, sta o tem na novinarski konferenci spregovorila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZin vladni govornik Rekordno število pozitivnih oseb gre pripisati velikemu številu testiranj, normalnemu oz. polnemu delovanju šol in poteku našega življenja ter normalnemu teku gospodarstva, pravi Kacin. Povečano število testov pa pomeni obremenitev za zdravstvene delavce. Ljudi je pozval, naj potrpežljivo čakajo na teste in ne obremenjujejo sistema s klicanjem. Če želimo normalnost ohraniti, moramo sodelovati z epidemiologi, da pravočasno opozorijo vse, ki so bili v kontaktu z okuženo osebo.​Virus je ponovno vdrl v domove starejših občanov, struktura okuženih se spreminja; delež starejših pozitivnih oseb se ponovno povečuje. Naš zdravstveni sistem se mora temu prilagoditi in primerno organizirati, opozarja Kacin.Preberite tudi:Čakš Jagrova ​je spregovorila o epidemiološki sliki v Evropi, kjer se število okužb dviguje, predvsem v Španiji. V Sloveniji so doslej opravili 173.000 testov, 3212 je bilo potrjenih primerov, približno enako število moških in žensk. Med zdravstvenimi delavci je bilo do včeraj 487 potrjenih okužb. V skupini mladih (25 do 34 let) je več moških, med starostniki pa je zaradi daljše življenjske dobe žensk več obolelih teh. Bistveno več imamo lokalnih virov prenosa in bistveno več neznanih virov okužbe, saj se veliko ljudi ne spomni ali pa ne želi povedati, kje so se okužili. Prejšnji teden je bilo še vedno največ uvoženih primerov iz Hrvaške. ​Veča se delež ljudi, ki so zboleli v karanteni.V domovih starejših občanov je 18 novih primerov okužb, v šolah pa je bilo včeraj pozitivnih 10 učencev in dva učitelja. »Virus je tukaj, z njim moramo živeti. Ta virus nam tudi narekuje ukrepe,« pravi Čakš Jagrova. Na NIJZ dnevno prejemajo številne klice in pisma o konkretnih podatkih; takšnih odgovorov ne bo, je zatrdila. Omenila je, da tudi iz številnih podjetij prejemajo vprašanja o konkretnih okuženih. Kakršen koli sum, občutek, da ima nekdo covid, brez potrditve laboratorija ne bo sprožil epidemiološke preiskave. Epidemiolog pozitivno osebo pokliče, pridobi podatke o osebah, s katerimi se je družila, in njihove kontakte. Okužena oseba je dolžna obvestiti svojega delodajalca o okužbi.Preberite tudi:​Povečanje števila okužb je pričakovano, skok ni presenetljiv, meni Čakš Jagrova. Ponovno je pozvala k upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja virusa. Epidemiologi krepijo svoje kapacitete. Laboratoriji so na zgornji meji zmogljivosti, ali se bodo še naprej izvajala testiranja vseh, ki kažejo simptome, pa je stvar strokovne skupine. Včeraj je bilo več kot 1300 testov v laboratoriju v Ljubljani, ki mora povečati svoje kapacitete, pa je dodal Kacin. Po njegovem bo treba zagotoviti tudi delo čez noč in skrajšati predolge čakalne vrste na testiranje. Ambicija je, da bi bile zmogljivosti bistveno večje, da bi bilo testov bistveno več, prav tako morajo biti rezultati v istem dnevu tudi na voljo.Premierje za popoldne sklical krizno skupino vlade, da se dogovorijo o ukrepih in sistemskih rešitvah za zajezitev širjenja virusa ter omogočenje normalnega življenja, pravi Kacin. Zanikal je kakršne koli priprave na uvedbo C-modela v šolah : »Nobenega zapiranja šol ni na vidiku. Ministrstvo za šolstvo ni posredovalo šolam nobenih novih navodil glede organizacije pouka.«Na vprašanje, zakaj Avstrija še ni na rdečem seznamu držav, čeprav pri njih incidenčno število že krepko presega 40, je Kacin odvrnil, da tudi Hrvaške nismo takoj uvrstili med države, po vrnitvi iz katerih je treba v 14-dnevno karanteno, ampak smo se ukvarjali predvsem z zamejitvijo vnosa. Po tem je Avstrija na petem mestu z 12 primeri. Eden od elementov, ki vplivajo na to, na kateri seznam se uvrsti posamezna država, je ali so bili v zadnjem tednu več kot trije vnosi. Avstrija je na tej meji, predsednika vlad (in) sta se včeraj pogovarjala tudi o tem . Kacin je napovedal, da bi lahko tako kot v primeru Italije obravnavali posamezne dele Avstrije, če bi se povečevalo število vnosov od tam.