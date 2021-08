Katastrofa: za vstop v Slovenijo čakajo pet ur

Nadaljuje se obleganje slovenskih mejnih prehodov. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki osebnih vozil za vstop v Slovenijo čakajo pet ur, poroča prometnoinformacijski center. Kaže, da bodo številni vsaj del noči preživeli na meji.Za izstop iz Slovenije se na Gruškovju čaka do pol ure. Na Obrežju za vstop v Slovenijo čakajo do eno uro, prav tako na Jelšanah.Gneča je tudi na gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga tri kilometre. Vozila so ustavljena na prehitevalnem in voznem pasu.Ponoči bodo padavine z nevihtami zajele večji del države, kar bo še oteževalo vožnjo. Mogoče bodo namreč močne nevihte s sunki vetra in krajevno tudi točo. Prilagodite hitrost in način vožnje danim razmeram, pozivajo pristojni in voznike opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi ter v predorih nevarno in prepovedano.