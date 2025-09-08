POTREBUJEJO POMOČ

Katastrofa na Bovškem, rejci obupani: »Vsako jutro grem v hlev s strahom«

Zaradi bolezni modrikastega jezika so rejci drobnice na robu obupa, država je povsem zatajila. Poginilo naj bi že na tisoče ovac, razpadajočih kadavrov ne morejo sproti odvažati.
Fotografija: Na ekološki kmetiji Cuder je poginilo že 20 odstotkov ovac. FOTO: Tine Cuder
Na ekološki kmetiji Cuder je poginilo že 20 odstotkov ovac. FOTO: Tine Cuder

tina-horvat
Tina Horvat
08.09.2025 ob 07:50
tina-horvat
Tina Horvat
08.09.2025 ob 07:50

Pred nekaj leti so se v našo deželo vrnili volkovi in skupaj z že od prej prisotnimi šakali malodane zdesetkali pašno živino. Letos pa je prišla še hujša nadloga, ki ima že razsežnosti katastrofe – bolezen modrikastega jezika. Ta se bliskovito širi po vsej Sloveniji in povzroča množične pogine v glavnem med drobnico, a tudi med govedom. Iz vrst rejcev so te dni prihajale skrb vzbujajoče informacije, da je v zadnjih tednih poginilo od 20.000 do 30.000 ovac in da je na nekaterih kmetijah smrtnost celo do 50-odstotna. 114 je telefonska številkaza informacije o bolezni modrikastega jezika. Prepu...

Celoten članek je na voljo le naročnikom.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

ovce bolezen smrt pogin okužba drobnica kmetje bolezen modrikastega jezika bolezen modrega jezika cepljenje ovca

