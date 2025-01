Katarina Kresal spregovorila o trojčku s Pahorjem in Golobičem leta 2008

Nekdanja ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal je v pogovoru s Tanjo Gobec v oddaji Politično spregovorila o aktualnem političnem dogajanju na domačem političnem parketu.

Gost v oddaji je bil tudi ustavni pravnik in član stranke NSi Janez Pogorelc. Voditeljico je med drugim zanimalo, od česa bo odvisno povezovanje na desnem polu v nekakšen Demos 2, in sicer med NSi in SLS, Fokusom z Markom Lotričem in Demokrati Anžeta Logarja.

Pogorelc je v odgovoru med drugim ponovil besede, ki jih je pred časom izrekel Lojze Peterle, in sicer, da je glavni problem na slovenski desnici ta, da je tam preveč medvedov na premajhnem odru ter da bi bilo treba predvsem »zmanjšati ege«.

Voliš enega, dobiš vse tri

Katarina Kresal pa je spregovorila o povezovanju strank na levosredinskem političnem polu teden dni pred volitvami leta 2008, in sicer trojčku med LDS, SD in Zares. Kot je razkrila, je bila takrat njena ideja, da skupaj z Borutom Pahorjem in Gregorjem Golobičem stopijo na Prešernov trg in posnamejo video, v katerem so javnosti sporočili, da gredo skupaj na volitve. «To sicer ni bila prava predvolilna koalicija, je pa dala ljudem vedeti: 'Če boste volili kateregakoli od nas, boste dobili vse tri',« je dejala nekdanja ministrica.