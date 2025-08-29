Karolinini starši v finančni stiski: negovala sta otroka, država ju je pustila na cedilu

Starši šestletne Karoline, ki ima smrtonosno redko genetsko bolezen in za katero je vsa Slovenija zbirala sredstva, so se znašli v finančni stiski. Država jim namreč ni podaljšala nadomestila za izpad dohodka zaradi nege otroka, do katerega so upravičeni starši najtežje bolnih otrok. Društvo Viljem Julijan, ki že leta opozarja na problematiko na področju uveljavljanja pravic za hudo bolne otroke, je vlado pozvalo, da končno uredi to področje.

Karolinino stanje se slabša, škodi ji tudi sonce, zato mora nositi pokrivalo, očala in oblačila, ki prekrivajo večji del telesa. FOTO: Društvo Viljem Julijan

»Karolina potrebuje 24-urno nego, oskrbo in nadzor. Zaradi visokega tveganja okužb ne sme obiskovati vrtca, saj bi lahko že manjša okužba močno poslabšala njeno zdravstveno stanje, posledično doma ostajata njeni sestrici. Poleg tega Karolina redno obiskuje številne terapije ,« pojasnjujeta njena matiin oče. »Nimaš izbire, enostavno ne moreš več hoditi v službo, da lahko doma skrbiš za težko bolnega otroka.« Zato je v družini samo en prihodek in so finančno odvisni od državnega nadomestila za izgubljeni dohodek.

»Do zdaj s strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nismo bili slišani. Mislim, da bi morala biti Karolinina situacija za državo streznitev in soočenje z realnostjo,« pa pravi Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan. »Kako je mogoče, da otrok s tako izjemno težko boleznijo ne prejme državne subvencije, do katere bi moral biti po vsej logiki upravičen?«

2 MILIJONA smo zbrali za bolno punčko.

Jelen še opozarja, da bi se morala pravica do dodatka za nego otroka in do delnega plačila za izgubljeni dohodek podeliti trajno do 18. leta starosti ali pa za vsaj sedem let. V praksi se dogaja, da se ta pravica v najslabšem primeru podeli za zgolj eno leto, v drugih primerih pa za dve do tri leta, pravijo v društvu.

Protest zaradi zakona o vrtcih Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih, ki jo vodi Gregor Bezenšek, ustanovitelj Društva Viljem Julijan, skupaj z Združenjem zasebnih vrtcev Slovenije za petek, 12. septembra, pred DZ napovedujejo protest. Kot pravi Bezenšek, gre za protest proti »skrajno podlim in škodljivim spremembam zakona o vrtcih, s katerim namerava vlada zahrbtno odvzeti našim otrokom možnost subvencije do obiskovanja zasebnega vrtca in v prihodnosti ukiniti zasebne vrtce v Sloveniji«.

»Zagotovo je nesmiselno, da morajo starši ves čas dokazovati, kako težko bolezen ima njihovo otrok. Ravno to je osnovna tragedija redkih bolezni. Zdravstveno stanje otrok, ki imajo redke bolezni, se z leti ne izboljšuje, ampak se večinoma slabša. Zakaj imamo potem takšen sistem, da morajo starši vedno znova dokazovati, kakšno bolezen ima njihov otrok?« se jezi Jelen.

Dvakrat zavrnjena

»Brez delnega plačila za izgubljeni dohodek smo že od konca februarja, zaradi česar v zadnjega pol leta vsak mesec težje shajamo. Brez nadomestila in z le eno plačo morava preživljati petčlansko družino, pri tem pa morava poleg rednih stroškov za Karolino pokriti še dodatne stroške terapij, pripomočkov, prehranskih dopolnil, UV-zaščitnih sredstev in posebne prehrane, ki so zanjo ključni,« razlagata Lavričeva.

Ne moreš več hoditi v službo, da lahko doma skrbiš za težko bolnega otroka.

»Ko sva marca prvič oddala vlogo za podaljšanje, so naju zavrnili, zato sva se pritožila, a je bila tudi pritožba zavrnjena. Pred poletjem sva ponovno oddala vlogo z dodatnimi obrazložitvami Karolininega zdravstvenega stanja, na katero pa še vedno čakava odgovor. Ne moreva razumeti, da sva bila lani upravičena do nadomestila, zdaj, ko se je Karolinino zdravstveno stanje še dodatno poslabšalo, pa so nama nadomestilo zavrnili, pravita Lavričeva.

Pravica do nadomestila V Sloveniji imajo starši težko bolnih otrok pravico do dveh socialnih nadomestil: dodatka za nego otroka, ki znaša 125,80 evra na mesec oziroma 251,50 evra za najtežje bolne otroke, ter do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki znaša 1,2-kratnik minimalne plače in ga mesečno prejemajo starši, ki zaradi hudega zdravstvenega stanja otroka ne morejo hoditi v službo. Zakonska podlaga za nadomestili sta Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ter Pravilnik o uveljavljanju pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Vlogo za nadomestilo starš odda na center za socialno delo, zdravniške komisije pa na podlagi vloge odločajo o pravici otroka oziroma staršev do teh prejemkov. Pri tem pa zdravniške komisije same otroka ne poznajo niti ga nikoli zdravstveno ne pregledajo, poudarjajo v društvu Društvo Viljem Julijan.