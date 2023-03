Štiriletni Karolini zdaj pomagajo še hišni ljubljenčki (FOTO)

Zbiralni akciji za razvoj genskega zdravljenja za štiriletno Karolino, ki ima smrtonosno prirojeno bolezen, cockaynov sindrom tipa B, so se pridružili tudi prav posebni pomočniki – hišni ljubljenčki. Karolinin najboljši prijatelj je njen kuža Ari. Če ji je težko, jo vedno spravi v dobro voljo.

Z najboljšim prijateljem.

»Če bi Karolino vprašali po njenem najboljšem prijatelju, bi bil to zagotovo njen kuža Ari. Vedno ji nariše nasmeh na obraz. Zelo rada ga hrani, sprehaja, objema in se igra z njim. V njeno življenje vnaša ogromno veselja in radosti. Karolina ima na splošno izrazit čut za živali, za katere zna lepo poskrbeti,« o hčerkini ljubezni do živali pripovedujejo starši Borut in Sabina Lavrič.

Izbrali bodo najbolj simpatične slike hišnih ljubljenčkov in domačih živali, deklica jih bo potem tudi obiskala.

Še dolga pot

Zato so v Društvu Viljem Julijan, v katerem so se povezali z znanstveniki, ki razvijajo gensko zdravljenje za cockaynov sindrom tipa B, pripravili dobrodelno akcijo in izziv z naslovom Hišni ljubljenčki za Karolino. Vabijo vse, ki imajo hišne ljubljenčke in domače živali, da z objavo svojih simpatičnih in zanimivih fotografij na družabnih omrežjih pomagajo pri zbiranju dveh milijonov evrov, kolikor je potrebnih sredstev za razvoj genskega zdravila. Prav tako pozivajo društva za živali, naj se pridružijo akciji z organizacijo dobrodelnih dogodkov.

Edina v Sloveniji ima bolezen hitrega staranja, za katero ni zdravila.

»Vabimo vse, da pokažemo, kako dobrosrčni so tudi naši hišni ljubljenčki in domače živali, in jim omogočimo, da tudi one, tako kot Ari, priskočijo na pomoč naši predragi Karolini. Zato vabimo vse, naj sodelujejo v našem srčnem izzivu – Hišni ljubljenčki za Karolino. Vsaka nakazana donacija ali poslan sms pomeni, da smo korak bližje našemu cilju,« poudarja Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan. Tisti, ki se jih je Karolinina zgodba dotaknila, so do zdaj nakazali že okoli 500.000 evrov.

Edina v Sloveniji

Karolini so tik pred božičem odkrili bolezen, ki je izjemno hitro napredujoča – povprečna življenjska doba oseb s tako diagnozo je 12 let. Bolezen, ki jo ima edina v Sloveniji, povzroča težke okvare po celotnem telesu: v jetrih, ledvicah, možganih, koži in drugih organih, zato je hitro ukrepanje izjemno pomembno. Bolezen povzroči tudi poškodbe vida in sluha ter večinoma vodi v slepoto in gluhost pri zgodnji starosti.

Vsaka donacija pomeni korak bližje cilju, poudarja Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan. Foto: Marko Feist

Za bolezen trenutno ni nobenega zdravila ali zdravljenja, vendar za Karolino obstajata rešitev in upanje. V Društvu Viljem Julijan so namreč našli znanstvenike, ki so pripravljeni razviti zdravilo za to bolezen – gensko zdravljenje. Ti znanstveniki so naredili že prve raziskave v tej smeri, imajo izkušnje in sposobnost, da zdravilo res razvijejo. Gensko zdravljenje je za Karolino edino upanje, drugače ji bo bolezen v nekaj letih počasi odvzela vse sposobnosti in na koncu veliko prezgodaj tudi življenje. V Društvu Viljem Julijan bodo v sklopu te dobrodelne akcije skupaj s Karolino izbrali najbolj simpatične slike hišnih ljubljenčkov in domačih živali, deklica jih bo potem tudi obiskala in spoznala.