Karneval Blejskih legend

Pustni karneval na Bledu bo potekal v organizaciji Javnega zavoda Turizem Bled, dogajanje pa se seli na Jezersko promenado. Rdeča nit letošnjega dogajanja so Blejske legende, sodelujoča lokalna društva pa se še lahko odločijo tudi za katero drugo, poljubno temo, zaželeno je, da je maska skupinska.

Kdo so Blejske legende? Letos so nekatere na ogled na Jezerski promenadi – tradicionalna kremšnita, konj s sanmi, ki predstavlja fijakerje, prava jezerska dama pletna, račja družina in vitez. Ni legendarna zgolj blejska tradicija, legende so tudi izjemni domačini, na primer matematični genij prof. dr. Josip Plemelj, razvpiti zdravilec Arnold Rikli, inovator Peter Florjančič, hotelir in župan Jakob Peternel, podjetnica in hotelirka Jula Molnar. Legendarni so blejski športniki in olimpijci, ki jih je na Bledu precej – od veslačev, alpskih smučarjev, skakalcev, tekačev, hokejistov, golfistov, plavalcev. Blejske legende so torej vsi in vse, kar je prva asociacija z rajsko blejsko podobo. Pustite domišljiji in ustvarjalnosti prosto pot in si nadenite masko, ki bo uspešno odgnala zimo, priklicala pomlad, risala nasmehe na obraze obiskovalcev pustnega rajanja in ustvarjala pozitivno atmosfero.

Maske se bodo zbrale v nedeljo, 2. marca, med 14. in 14.30 pri Infrastrukturi Bled, povorka bo nadaljevala pot čez Bledec na Jezersko promenado, sledi zabava z glasbeno skupino Karneval band. Prijave skupin, ki bodo sodelovale v povorki, zbira Zavod za Turizem Bled do 24. februarja. Letošnja novost je izbor najboljših pustnih mask v različnih kategorijah.