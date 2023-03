Karleuša pripravila bombo za Slovenijo (FOTO)

Si predstavljate, da bi barve slovenske zastave na Evroviziji zastopala srbska turbofolk pevka Jelena Karleuša in brazilski transvestit? Pevka je v začetku marca za srbski tabloid Informer zatrdila, da je leta 2020 res vse kazalo na to, a se je na koncu odločila drugače. Pravi, da so jo leta 2020 slovenski organizatorji izbora kontaktirali in jo povabili, naj zastopa Slovenijo na Evroviziji, a so ji na koncu nastop preprečile tehnične težave. V ta namen je pripravila pesem La bomba, pri kateri sodeluje z brazilskim transvestitom Pabllom Vittarom.

Pabllo Vittar, brazilski transvestit, s katerim je ustvarila pesem La bomba. FOTO: HUBERT BOESL/PIXSELL

»Imam slovenski potni list. Poleg srbskega imam še slovensko državljanstvo, tako da lahko zastopam Slovenijo na Evroviziji. Moja babica po materini strani je bila Slovenka, zato imam njihov potni list. Prejela sem povabilo slovenskih organizatorjev, da jih zastopam na Evroviziji. Pesem La bomba je bila narejena posebej za Evrovizijo. Naš as v rokavu bi bil Pabllo Vittar, ki bi se na odru pojavil kot poseben gost,« je povedala Karleuša in dodala, da se je na koncu zapletlo in da se je zaradi tehničnih težav odločila, da pesem umakne. »Ravnala sem modro, saj je ravno tisto leto izbruhnila pandemija koronavirusa in se je vse ustavilo.«

2020. leta je Evrovizija odpadla zaradi korone.

Kaj je res?

Ali navedbe srbske turbofolk zvezdnice držijo in o kakšnih tehničnih težavah je govorila, smo preverili na RTV Slovenija in ugotovili, da se njihova različica zgodbe nekoliko razlikuje od pevkine. »Ga. Jelena Karleuša se je pred leti pozanimala, pod kakšnimi pogoji bi lahko tekmovala na slovenskem izboru za pesem Evrovizije, s pojasnilom, da ima pripravljen demo posnetek skladbe in da ga lahko predstavi. Dobila je odgovor, da lahko sodeluje pod enakimi pogoji kot vsi drugi, torej, da se mora prijaviti na razpis. Na razpis se potem ni prijavila,« so odgovorili v razvedrilnem programu.

Pravi, da so jo organizatorji povabili in da se je sama umaknila. Zgodba RTV pa je nekoliko drugačna. FOTO: ANTONIO AHEL/PIXSELL

Poleg srbskega imam še slovensko državljanstvo, tako da lahko zastopam Slovenijo na Evroviziji.

Leta 2020 je na slovenskem izboru na presenečenje mnogih zmagala Ana Soklič s skladbo Voda. Zaradi pandemije koronavirusa so Evrovizijo tistega leta odpovedali in sklenili, da se lahko prihodnje leto sodelujoče države same odločijo, ali na Evrovizijo še enkrat pošljejo istega izvajalca z novo skladbo ali bodo izvedli nov izbor. Slovenski organizatorji so Ani Soklič dali še eno priložnost. V Rotterdamu je Slovenijo zastopala s skladbo Amen in zasedla 32. mesto, lani pa je v Torinu zasedba LPS s skladbo Disko zasedla zadnje mesto. Letos so stavnice slovenskim izvajalcem Joker Out in skladbi Carpe Diem nekoliko bolj naklonjene. Ali jim bodo naklonjeni poslušalci in koliko glasov jim bodo namenili, pa bo jasno 11. maja, ko bodo stopili na oder drugega polfinalnega večera.