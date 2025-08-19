ZAUPANJE

Karl Erjavec se vrača: poglejte, kakšni plakati so preplavili Slovenijo (FOTO)

Pravi si »teflonski Karl«
Fotografija: Karl Erjavec. 
Karl Erjavec. 

N. B.
19.08.2025 ob 13:40
N. B.
19.08.2025 ob 13:40

Dolgoletni slovenski politik in večkratni minister Karl Erjavec bo, kot kaže, v prizadevanjih za vrnitev v aktivno politiko izkoristil svoj sloves »teflonskega politika«, ki si ga je pridobil s preživetjem različnih političnih viharjev. Tako s plakatov, ki so jih postavili po Sloveniji, pozdravlja kot »odporen, vztrajen, teflonski Karl«.

Erjavec bo na prihajajočih državnozborskih volitvah nastopil s svojo novo stranko Zaupanje. Na plakatih pa so se poigrali tudi z barvami in v imenu ločeno izpostavili besedi »za upanje«.

Geslo stranke je Zaupanje za varno prihodnost, kot pojasnjujejo, pa povzema bistvo njegove vizije, ki je »povezovanje, odgovornost, hvaležnost in trdna vera v skupno prihodnost Slovenije«.

»Izkušnje niso breme, ampak orodje za gradnjo prihodnosti«" ob tem sporoča Erjavec, ki bo ob lansiranju kampanje prihodnji teden tudi podal izjavo za medije.

