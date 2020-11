Karl Erjavec najprej na čelo Desusa, potem naskok na premierski stol?

Iz koalicije Janeza Janše

Erjavec z Zorčičem

5. decembra bo jasno, kdo bo vodil Desus



Kongres Desusa bo potekal od 27. novembra do 1. decembra in sicer po pošti (razlog je epidemija), za prevzem stranke pa se potegujeta povratnik Karl Erjavec in Felix Krope. Rezultati bodo javno razglašeni 5. decembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.



za bodočega mandatarja podpirajo štiri opozicijske stranke, LMŠ, SD, Levica in SAB, združene znotraj koalicije ustavnega loka (Kul), ki imajo skupaj 39 glasov. Za zamenjavo vlade jih potrebujejo 46. In če ješe pred kratkim trdil, da imajo dovolj glasov za rušenje vlade, danes po poročanju Dela pravi, da »podporo ima, zagotovila dela koalicijskih poslancev, da bodo res glasovali za konstruktivno nezaupnico, pa ne.«Temeljno poslanstvo Damijana – združitev razdrobljene opozicije –, tako pravi, je bilo izpolnjeno. Zdaj kot morebitni mandatar pelje ta projekt, a na koncu ni nujno, da bo mandatar, je dejal za Delo: »Priti mora do poenotenja, in če obstaja konsenz, je hipotetično torej lahko premier tudi.«Prav Erjavčevo ime se v zadnjih dneh vse večkrat omenja. Po strmoglavljenjuz vrha stranke Desus, se prek kongresa izkušeni slovenski politik skuša ponovno zavihteti na vrh stranke upokojencev. Prav on se po poročanju Dela omenja kot človek, ki bi lahko prevzel Kul in Desus popeljal iz vladeA da bi ta scenarij sploh lahko bil verjeten, bi moral Erjavec najprej zmagati na kongresu Desusa, pristojni organi stranke pa podpreti odhod iz zdajšnje koalicije. Če bi se pridružil Kul, bi bilo opozicijskih glasov 44. Manjkata še dva. Delo poroča, da se je Erjavec srečal z, predsednikom državnega zbora, siceriz poslanske skupine SMC. Zorčič srečanja ni želel komentirati.