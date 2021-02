Karjola na električni pogon

Slovenija je dežela inovatorjev in že nekaj zagonskih podjetij je domačo in mednarodno javnost osupnilo s svojimi izdelki. Z novim inovativnim produktom na trg stopa tudi podjetje Blockhapp, ki je z lastnim znanjem razvilo in izdelalo električno samokolnico. Nadeli so ji ime, ki pogosto zveni v domačem okolju, karjola. Ta vsebuje 15 tehnoloških inovacij, ki so jih tudi patentno zaščitili. Čakajo le še na podelitev certifikata, ki jim bo omogočal vstop na evropski trg.



Idejni vodja projekta je Marko Makarovič, k izdelavi pa je pritegnil tudi mlade tehniške izobražence in študente tehniških strok. »Iskal sem nekaj enostavnega, kar mi bo v pomoč pri obdelavi malega sadovnjaka, ki ga imam v hribovitem predelu. Nisem našel in sem na koncu razvil kar sam – preprosto električno samokolnico. Brez napora navkreber, peljem povsod, tudi težji tovor, in tako enostavno kot z navadno,« je sporočil razvijalec in dizajner naprave. Pri izdelavi so sledili viziji, da bi samokolnico po uporabnosti čim bolj približali običajni.



»Upravljanje električne samokolnice je intuitivno, krmilne ročice niso potrebne. Konstrukcijska uravnoteženost in pametno krmiljenje zagotavljata dobro stabilnost. Ob vožnji navzdol motor samodejno zavira, hkrati se polni baterija,« so zapisali na spletni strani podjetja.



Hitrost se prilagaja tempu voznika, možna je tudi uporaba tempomata. Največja hitrost je 12 kilometrov na uro naprej in štiri kilometre na uro vzvratno, litijeva baterija naj bi zadoščala za maksimalno 10 ur uporabe. Teža, ki jo lahko prepelje električna samokolnica, je sto kilogramov, pelje pa brez naporov tudi navkreber in po grobem terenu.

