Karel Gržan: Človek najbolj išče samega sebe, a prav tako od sebe najbolj beži

Mnogi verjamejo, da so edina prava potovanja tista, ki zahtevajo letalsko vozovnico, tuje, oddaljene dežele, nove kulture. A obstajajo tudi druge vrste potovanj, za katera pa v resnici ni treba daleč. Kakšna so vaša potovanja?

Ko pomislim na počitniško potovanje, pomislim na tiste kotičke, ki me na poseben način pritegnejo k sebi. Ko sem kot otrok kolovratil po bližnji okolici, sem za določene kraje imel občutek, kot da so me poklicali. Kraj mojega počitniškega potovanja je tako od mojega doma oddaljen le okoli 200 metrov. To je prostor ob potoku, kjer so gozdarji zgradili preprosto kolibo, nad katero raste drevesce, kot bi bilo baldahin. Ko si vzamem 14 dni počitnic, vsako jutro po nujnih opravkih stopim 200 metrov od doma pod ta baldahin in prvih nekaj juter – še posebno, če imam glavo polno vsega – le opazujem potok in poslušam melodijo narave. To me sprosti. Zdi se, kakor da voda iz mojih misli odnaša vse, česar bi se rad osvobodil ... Preberite več na onaplus.si.