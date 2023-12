Kardum odstopil kot član uprave RTVS

Simon Kardum je odstopil kot član uprave Radiotelevizije Slovenija (RTVS), je objavil MMC RTVS. Kardum je v svoji odstopni izjavi ocenil, da ni več v položaju, kjer bi lahko učinkovito prispeval k uresničevanju poslanstva in vizije javnega medijskega servisa ter uresničeval naloge, ki so pred njim, pa so sporočili z RTVS.

Uprava bo po navedbah RTVS tudi v prihodnje nadaljevala uresničevanje visoko zastavljenih ciljev in standardov. Na RTVS so prepričani, da bodo s sodelovanjem vseh zaposlenih še naprej uspešno izpolnjevali nalogo javnega medijskega servisa in zagotavljali kakovostne medijske vsebine za svoje gledalce, poslušalce in bralce.

Kadrovski načrt ni usklajen

Novega člana uprave bodo iskali v skladu z obstoječo zakonodajo, so dodali. Glede na novelo zakona o RTVS bo torej objavljen razpis, predsednik uprave Zvezdan Martić pa bo moral med kandidati z izpolnjenimi pogoji predlagati svetu zavoda kandidata, ki bo zasedel izpraznjeno mesto v upravi.

Kardum je ob obravnavi predloga programsko-produkcijskega načrta na seji sveta zavoda 21. decembra opozoril na podpis sporazuma med vlado in socialnimi partnerji o uskladitvi plač z inflacijo v letu 2024, kar bo po njegovih besedah za RTVS na odhodkovni strani pomenilo 1,9 milijona evrov več, ki pa v predlaganem načrtu niso predvideni.

S predlogom načrta se ni strinjal niti delavski direktor Franci Pavšer. Opomnil je, da kadrovski načrt ni usklajen z enotami in da bodo s krčenjem programa izgubili tudi občinstvo, ki ga bodo težko pridobili nazaj.

Sprejeti programsko-produkcijski načrt predvideva, da bodo oddaje zgostili v prvem polletju 2024, ko bo oddaj in filmov le malo manj kot letos, od julija do decembra 2024 pa nadaljevanje nekaterih oddaj sploh ni predvideno. Glede na finančni načrt za leto 2024 bo zavod leto 2024 končal s presežkom 2000 evrov.

Svet RTVS je Karduma, ki je bil do tedaj direktor Centra urbane kulture Kino Šiška, imenoval za člana uprave na Martičev predlog 19. julija.