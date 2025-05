Kardinali za zaprtimi vrati: v Vatikanu se je začel konklave

Včeraj se je po kongregacijah, ko so kardinali razpravljali o ključnih izzivih Cerkve in njeni vlogi v svetu, in po koncu žalovanja za papežem Frančiškom, ki je umrl na velikonočni ponedeljek, začel težko pričakovani konklave. Kardinali z volilno pravico so se nekaj pred 16. uro odpravili iz Doma svete Marte v Pavlovo kapelo v Apostolski palači, kjer je ob 16.30 potekala molitev. Od tam so odšli v Sikstinsko kapelo, kjer se je začel konklave. Ob 17.30 so morali ob izreku »extra omnes« prostor zapustiti vsi razen elektorjev. Takole so zapečatili sobano, v kateri so se na konklavu zbrali kardi...