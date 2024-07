Kardinal Rode žaluje

Kardinal Franc Rode žaluje. Kot navaja Družina, je umrla njegova sestra. Sestra Cecilija (Francka) Rode se je poslovila v 96. letu starosti v Domu sv. Katarine v Mengšu.

Pokojna sestra Cecilija se je rodila 17. januarja 1929 na Rodici pri Domžalah, in je bila med drugim nekaj let misijonarka med gobavci v Iranu, pozneje pa svetovalka pri vodstvu svetovnih sester usmiljenk v Parizu. Leta 2004 se je vrnila v Mengeš, zadnjih 12 let pa je preživljala v Domu sv. Katarine v Mengšu.