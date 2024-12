Astra je bila v novi izdaji najprej kombilimuzina, na karavan se je kar čakalo. Lani so to praktično izvedenko le pripeljali na naš trg, na katerem sicer prevladujejo športni terenci. Tokrat smo jo preizkusili v izvedbi blagega hibrida, ki je ena novejših pogonskih rešitev. Bencinski hibrid Astro kot karavana smo že vozili, ne pa še hibrida. Ta je lahko v priključnohibridni izvedbi ali blagi hibrid, kot smo ga imeli priložnost voziti tokrat. Trivaljni bencinski motor (100 kW) ima nekaj električne pomoči, elektromotor je vgrajen v samodejni menjalnik, ki ima dve sklopki in šest prestav. Mala...