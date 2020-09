Karantene odrejajo po tekočem traku: ljudje iščejo načine, kako obiskati ‘lepo njihovo‘

Dobra dva tedna, vse od 21. avgusta, je Hrvaška na rdečem seznamu Slovenije, kar pomeni, da morajo pri vstopi v Slovenijo potniki v 14 dnevno karanteno. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 za Hrvaško predvideva številne izjeme zaradi izjemne čezmejne povezanosti prebivalstva, zato je notranje ministrstvo določilo izjeme, ki lahko mejo brez karantene prestopijo v primeru povratka v 48 urah.

Izjeme niso turistične narave

Med izjeme sodijo lastniki in tudi najemniki nepremičnin, bivalnih čolnov in pavšalisti v kampih ter njihovi ožji družinski člani. Kljub temu, da ljudje iščejo načine, kako bi lahko obiskali sosednjo državo, pa so na ministrstvu za Slovenske novice poudarili, da namen izjeme za lastnike in najemnike niso turistični, temveč nujna opravila in vzdrževanje nepremičnine.



Odlok pa ne določa intervalov prestopanja meje, zato lastniki, najemniki in njihovi ožji družinski člani za namen vzdrževanja lahko iz države večkrat vstopijo in izstopijo.

Kdo šteje za ožjega družinskega člana?

Kot ožji družinski člani, ki lahko mejo brez karantene prestopijo ob povratku 48 ur se štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec ter partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina, otrok (zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve).



A pozor, kot opozarjajo na ministrsrtvu, mora biti praviloma ob prestopu meje prisoten lastnik oziroma oseba, ki je slovenski državljan in je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila na Hrvaškem.



Za prestop meje je potrebno imeti dokazilo o lastništvu ali najemno pogodbo za nepremičnino ali bivalno plovilo.

Le v spremstvu lastnikov, prijatelji odpadejo

Če bi kdo od prijateljev ali ožjega sorodstva, kot je denimo vnuk lastnika, želel urejati okolico, bi se pri prestopu meje lahko znašel v težavah, saj ni ožji družinski član, hkrati pa meje brez karantene ni mogoče prestopiti niti v primeru pooblastil lastnika, ki bi si denimo želel, da nekdo drug uredi okolico okoli njegove hiše. »Biti mora prisoten lastnik, ostali

družinski člani so lahko le sopotniki. Izjeme iz odloka ni mogoče prenesti s pooblastilom na drugo osebo,« so nam pojasnili na ministrstvu.



Odlok določa tudi izjemo, da lahko oseba uveljavlja prehajanje meje zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje ter predloži ustrezno dokazilo. V to izjemo je mogoče uvrstiti prehod posameznika (ne družine), če gre za nujna vzdrževalna dela

na nepremičnini, a ob ustreznih dokazilih.



Tranzit iz Hrvaške čez Slovenijo je dovoljen za vse potnike, ki pa morajo Slovenijo zapustiti v 12-ih urah prestopu meje.

Na meji čez vikend čez 1000 karantenskih odločb

Na slovenski meji s Hrvaško pristojni dnevno izdajo več sto, ob koncih tedna tudi 1000 ali več karantenskih odločb. Notranji minister je stanje ocenil kot dramatično, so pa striktni ukrepi po njegovi oceni pripomogli k zajezitvi okužb.