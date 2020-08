Karantena za vse in dan D za Hrvaško torek?

Več scenarijev

V Italiji ponoči obvezne maske na javnih mestih

V Italiji bodo zaradi naraščanja števila okužb z novim koronavirusom od ponedeljka zaprte diskoteke in nočni klubi na prostem, na javnih mestih pa bo od 18. do 6. ure obvezna uporaba zaščitnih mask. Odlok o tem je danes podpisal italijanski minister za zdravje Roberto Speranza.

Odsvetuje dopust na Hrvaškem

Kdaj bi uvrstili Hrvaško na rdeči seznam oziroma zaostrili ukrepe za vse, ki se vračajo iz Hrvaške,, je, kot smo že poročali, napovedal minister za notranje zadeveStroka in politika razmišljata o različnih možnostih. Lahko bi uvedli karanteno za vse, ki se vračajo iz Hrvaške, v obvezno karanteno bi lahko poslali le mlade, od 15 do 35 let, razmišlja se tudi o modelu Italije in Avstrije, ki ob vstopu v državo zahtevata potrdilo o negativnem testu na koronavirus.Vodja svetovalne skupine za covid 19pa je za TV Slovenija dejala, da bi vlada predlog o omejeni karanteni (le za osebe, stare od 15 do 35 let) zaradi vprašanja diskriminacije težko sprejela. Po njenih besedah je tako lažja odločitev za karanteno za vse, ki se v Slovenijo vračajo iz Hrvaške.Direktor klinike Golnikje ob tem za 24ur odsvetoval dopust na Hrvaškem, saj da je to z današnjo epidemiološko sliko neodgovorno.