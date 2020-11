Karantena potrjeno vpliva na te 4 težave v spolnosti

FOTO: Dtm Natura

V obširni raziskavi letos je sodelovalo 1576 udeležencev: 1018 žensk (64,6 %) in 558 moških (35,4 %), nihče od njih v času testiranja ni bil pozitiven na okužbo s koronavirusom. Kar takoj pade v oči, je velik padec povprečne ocene dobrega počutja med karanteno v primerjavi s prej. Ugotovljena pa je bila pozitivna povezava med dobrim počutjem in številom spolnih odnosov pred in med karanteno.Na začetku smo prišli do presenetljivega zaključka:. Dva glavna razloga, ki ju je navedlo največ anketirancev, sta bila:Poleg tega se je, saj je več kot polovica anketirancev opisala popolno odsotnost spolnega zadovoljstva, v primerjavi s samo 7,46 % ljudi pred karanteno, kar je ogromna razlika.Če tudi sami spadate med ljudi, ki so med karanteno zaznali upad števila spolnih odnosov, pomanjkanje želje/vzburjenja pri vas ali partnerju/-ki oz. pomanjkanje spolnega zadovoljstva, vam predstavljamo štiri rešitve teh težav.Glede na rezultate ankete so težave s pomanjkanjem želje po spolnosti in posledično težave z doseganjem erekcije ena večjih težav pri moški populaciji. Na srečo pa so, nasprotno od splošnega prepričanja, pogosto tudi hitro in enostavno rešljive.Za rešitev te težave pa celo ne potrebujete nevarnih tablet ali vprašljivih kemičnih substanc. Kot smo že poročali, je kotje majhna in super učinkovita steklenička gela, ki ga par minut pred spolnim odnosom nanesete na spolni ud. S pomočjo aktivnih substanc v gelu ta reagira zelo hitro in močno dvigne željo po spolnosti ter vam omogoči lažje in hitrejše doseganje večjih in trših erekcij. Brez vnašanja nevarnih snovi v vaše telo, brez tveganja in stranskih učinkov.Navedeno je tudi razlog, da so v različnih slovenskih medijih že oglaševali gel Excite kotIzdelek lahko naročite v znani slovenski spletni trgovini, kjer ga imajo na zalogi in vam ga dostavijo že v enem do dveh delovnih dnevih. Trenutno na spletni strani poteka tudi, v kateri pri naročilu dveh gelov prejmete tretjega brezplačno, zraven pa dobite še brezplačno poštnino.S podobno težavo kot moški pa se seveda, celo bolj pogosto, srečujejo tudi ženske. Kot razloge navajajo povečano število gospodinjskih opravil, skrb za otroke (sploh če ne hodijo v šolo/vrtec) in splošno utrujenost ter depresijo.Tudi za to težavo obstaja rešitev, in sicer že pravzaprav legendarni afrodiziak za ženske – španska muha. Zanjo pravijo, daŠpanska muha se že več kot tisoč let uporablja kot naravni afrodiziak. Če se jemlje po navodilih za uporabo in se ne prekorači priporočena uporaba, je tudi popolnoma varna za uporabo.Španska muha deluje tako, da ustvarja kemijske reakcije, ki v trenutku povečujejo libido, hkrati pa ženskam preprečuje suho vagino in povečuje spolno željo.Izdelek imajo na zalogi in ga prejmete takoj po svojem naročilu, ki ga lahko plačate s plačilom po povzetju dostavljavcu ali po predračunu. Izdelek stane 19,99 EUR + poštnina.Ena od zelo pogostih težav pri moških je prezgodnja ejakulacija, ki ima lahko še veliko resnejše posledice kot le to, da ostane partnerka nepotešena (kar nikakor ni zanemarljivo). Prezgodnja ejakulacija v veliko primerih vpliva na slabo samopodobo moških, padec samozavesti in posledično manjšo željo po spolnosti, ker ne želijo znova razočarati svoje partnerke.Obstaja kup tehnik, s katerimi lahko moški poskusi fizično ali (v večini primerov) psihično »pretentati« svoje telo, a seveda to mnogim ne uspe.Prav tej težavi pa je namenjen izdelek z imenom. Izdelek s sestavinami iz ekološke pridelave jeIzdelek proti ejakulaciji Excite Delay je namenjen zmanjšanju občutljivosti intimnega predela, kar preprečuje prezgodnji orgazem in podaljša spolne užitke tako pri moškem kot tudi njegovi partnerki.Če imate težave s prezgodnjim izlivom, ne razmišljajte predolgo – pošljite e-sporočilo nain napišite svoje podatke za dostavo (ime, priimek, naslov, telefonska številka za kontakt) ter koliko izdelkov Delay želite (1 gel stane 39,99 EUR + poštnina, 3 izdelki pa stanejo v akciji le 79,98 EUR + brezplačna poštnina).O težavah z velikostjo penisa smo v našem mediju že pisali v obširnem članku (), saj so na konferenci strokovnjaki predstavili različne rešitve za to težavo.Gre za težavo, ki je zelo razširjena po vsem svetu in s katero se bori na milijone moških. Pri reševanju te težave je treba upoštevati tako učinkovitost rešitve kot tudi stranske učinke in seveda ceno samega posega.Ker nimajo nobenih stranskih učinkov, saj temeljijo na aktivnih naravnih sestavinah, po drugi strani pa imajo odlične rezultate, soGre za škatlico 30 obližev, ki jih (kot npr. nikotinske obliže) enega po enega vsak dan zalepite na notranji del roke (nikakor ne neposredno na spolni organ!) in v 24 urah vaše telo absorbira sestavine, ki so v obližu. Po 24 urah enostavno snamete star obliž in namestite novega. Ena škatlica tako zadostuje za mesec dni, po poročanju večine uporabnikov pa se prvi rezultati vidijo že po povprečno treh tednih. www.Xcorepovecanje.com in originalneprejmete že v nekaj dneh. Na strani si lahko preberete tudi nekaj mnenj resničnih uporabnikov in izkoristite različne akcije, ki jih ponujajo.Upamo, da smo vam s pregledom teh najbolj učinkovitih rešitev za spolne težave, ki so po raziskavah med karanteno še toliko bolj pogoste, vsaj malce polepšali turoben vsakdan in se bo vsaj vaše spolno življenje izboljšalo, če so že druge stvari trenutno tako negotove.Če vseeno dvomite o učinkovitosti, lahko izdelek vedno preizkusite in vrnete, če vam ne ustreza, saj prav vse trgovine ponujajo tudi 14-dnevno garancijo za svoje izdelke. Gre za svetovno znane izdelke, ki imajo na tisoče zadovoljnih strank, zato so očitno res prepričani o njihovi kakovosti in rezultatih, to pa potrjujejo tako znanstvene raziskave kot tudi mnenja uporabnikov.Vir raziskave 1: NCBI Vir raziskave 2: Nature