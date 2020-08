Karantena po prihodu iz Hrvaške ne bo veljala za vse

Dnevni in tedenski migranti, športniki

Negativni test na covid 19 po novem ne bo potreben za osebe, ki mejo prehajajo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, se udeležijo pogreba, vzdržujejo stike z družinskimi člani ali imajo neodložljive osebne opravke. Te osebe se morajo vrniti v državo v 24 urah po izstopu.

Med izjemami tudi nenujni zdravstveni posegi



Kako je z lastniki nepremičnin in plovil?

Ker se je epidemiološko stanje na Hrvaškem poslabšalo, je Slovenija Hrvaško uvrstila na rdeči seznam . Kljub prvotnim namigom, da ukrep ne bo selektiven in da bo karantena veljala za vse, je vlada vendarle določila vrsto izjem, za katere karantena ob vrnitvi iz Hrvaške ne bo veljala.Sodeč po odloku, ki ga je sprejela vlada, je predvidenih 21 izjem, med katerimi so dnevni in tedenskih migranti, športniki in športni funkcionarji, ki bi se želeli udeležiti športnih prireditev na najvišji ravni, osebe, ki so člani tuje delegacije, pa morajo ob vstopu predložiti ustrezno dokazilo in negativni test na covid 19. Med izjemami so tudi osebe, ki so prepeljane v Slovenijo z reševalnim vozilom, pri tem pa negativni test ni potreben.Dodatno je kategorija napotenih uslužbencev državnega organa razširjena na državne uslužbence na službeni poti v tujini, kar dokazujejo s potnim nalogom.Omogočen je tudi vstop v Slovenijo državljanom Slovenije ali tujcem s stalnim ali z začasnim bivališčem v Sloveniji, ki jim je bila v tujini odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, karanteno pa želijo prestajati v Sloveniji. Tudi v tem primeru policija tej osebi omogoči vstop na podlagi najave pristojnega organa v Sloveniji in potovanje z lastnim vozilom po najkrajši poti do naslova, kjer bo oseba prestajala karanteno.Med izjemami so tudi osebe, ki imajo na Hrvaškem neodložljive obveznosti, kot so že načrtovani zdravstveni posegi, med njimi tudi nenujni, je zapisano na spletnih straneh vlade.Po besedah notranjega ministralastniki nepremičnin, plovil, pavšalov v avtokampih Slovenijo lahko zapustijo z namenom, da na nepremičnini kaj postorijo, a se morajo v 48 urah vrniti v domovino.Turisti, ki so zdaj na Hrvaškem, se lahko brez karantenske odločbe vrnejo domov do ponedeljka zvečer.