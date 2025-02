Kar tretjina slovenskih moških dela to napako, ki je lahko usodna za življenje

Program Svit, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je eden od treh presejalnih programov za odkrivanje raka v Sloveniji. Z njim vsako leto preprečijo številne primere raka debelega črevesa in danke. Vseeno se kar tretjina vabljenih ne odzove. Najbolj neodzivni so moški, stari med 50 in 55 let, opozarjajo na NIJZ.

V okviru programa Svit, namenjenega zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki, vsi med 50. in 74. letom starosti vsaki dve leti prejmejo vabilo, naj oddajo vzorec blata, a ga številni, predvsem moški, prezrejo, zato program po odzivnosti zaostaja za drugima programoma, Zoro in Doro, navajajo na NIJZ.

»Odzivnost na vabila je bila lani 65-odstotna, kar je primerljivo s preteklimi leti. Vendar pa so razlike med občinami velike. Najboljše rezultate dosegamo v občini Mirna Peč na Dolenjskem, kjer se odzove kar 88 odstotkov povabljenih, pri čemer so ženske v tej občini prve v Sloveniji presegle 90-odstotno udeležbo,« navajajo v sporočilu. Pomembne zasluge za to imata lokalna zdravnika Mateja Guštin in Rok Mežnar, ki aktivno vabita k udeležbi v presejalne programe, dodajajo.

V 95 odstotkih so zdravi

Med regijami je po odzivnosti najuspešnejša Gorenjska (68 odstotkov), a so tudi v tej regiji razlike med posameznimi občinami velike. V občini Žiri je na primer odzivnost 82-odstotna, v občini Jesenice pa le 57-odstotna, navajajo. Med večjimi občinami je odzivnost moških na Jesenicah zgolj 51-odstotna, v manjših občinah, kot so Cirkulane na vzhodu Štajerske, pa le 43-odstotna.

V okviru preprostega testa sicer odkrivajo prikrito krvavitev v blatu. Test pri 95 odstotkih tistih, ki se odzovejo, potrdi, da so zdravi, ostalim petim odstotkom, pri katerih ugotovijo kri v blatu, pa omogoča, da v približno mesecu dni opravijo kolonoskopijo, s katero zdravniki ugotovijo, ali gre za predrakave ali rakave spremembe. Pozitiven test tako večinoma ne pomeni, da ima posameznik raka, zato je strah pred preiskavo neupravičen, navajajo.

Opozarjajo, da se rak debelega črevesa in danke brez vidnih simptomov razvija tudi do 10 let. »Prav zato je sodelovanje v programu ključno za pravočasno odkrivanje in zdravljenje,« so še zapisali.