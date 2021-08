Kar šest ur čakajo v pločevini na meji s Hrvaško

Razmere na mejnih prehodih ob 19. uri FOTO: Promet.si

Že od zgodnjih jutranjih ur so slovenske ceste in mejni prehodi s Hrvaško močno obremenjeni. Na gorenjski avtocesti so v razgreti pločevini čakali tudi v 10-kilometrski koloni, ves dan je tudi čakanje na štajerski avtocesti pri Šentilju. Zelo obremenjeni so mejni prehodi s Hrvaško, kot smo poročali ves dan, so bile čakalne dobe na domala vseh okoli tri ure . V sobotnem večeru pa je najdaljša čakalna doba za izstop iz Slovenije pri Kočevju (mejni prehod Petrina), kjer čakajo osebna vozila kar šest ur.Zastoj je na gorenjski avtocesti med priključkom Jesenice vzhod in predorom Karavanke proti Avstriji, v dolžini 6 km. Zaradi zastoja je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji zaprt. Voznikom, namenjenim proti Kranjski Gori, priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji, 2 km. Na cesti pred predorom Ljubelj in na prelazu Korensko sedlo proti Avstriji.Policija pa sporoča, da bo v nedeljo verjetno še dodatno obremenjena gorenjska avtocesta proti Brezjam zaradi praznika Marijinega vnebovzetja.