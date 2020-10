Kar počne Damijan Hočevar, je neverjetno: z BMX-kolesom na Everest

Slovenci radi kolesarimo, ob tem pa na dveh kolesih dosegamo izjemne izide. Pa ne le tistih, pod katere se podpisujeta Tadej Pogačar in Primož Roglič. To pot se je v zgodovino zapisal še en naš rojak, 47-letni Damijan Hočevar iz Postojne, ljubiteljski kolesar, ki se prej nikdar ni ukvarjal s športom drugače kot zgolj rekreativno. Kaj je storil? Prvič v zgodovini kolesarstva je z BMX-kolesom v 24 urah vožnje presegel 8848 metrov višinske razlike oziroma toliko, kot je visoka najvišja gora sveta Mount Everest, zato ta njegov podvig med ljubitelji in poznavalci t. i. everestinga močno odmeva. V svet specifičnih koles pa je ...