Kar na vozu šivali šuhe (FOTO)

Minulo soboto se je v Lendavi končal dvotedenski festival Vinarium 2022, ki je bil letos obogaten s pestrim spremljevalnim dogajanjem, vrhunec pa sta bila tekmovanje v kuhanju bograča in 43. Lendavska trgatev. Dogajanje se je sicer začelo na poletnem odru gledališke in koncertne dvorane in v bližnjem parku Roža z nastopom Društva za ohranjanje srednjeveških tradicij St. Longinus iz Vojvodine, nastopi sedmograškega pesniškega gledališča Ampelopsis Cluj, prekmurskih citrarjev in plesnega ansambla Fricska ter koncertom domače zasedbe Hot Club of Lendava.

600.000 ljudi se je že povzpelo na Vinarium.

V povorki ni manjkala niti vinska kraljica občine Starše Anja Kelc.

Povorka, ki jo je odprl podžupan v funkcij župana, je napolnila staro mestno jedro. Več kot štiri tisoč obiskovalcev je pozdravilo 43 skupin z več kot 300 nastopajočimi, med njimi vinske viteze, mažoretke, glasbenike ter seveda vozove, na katerih so v nekaj manj kot uri in pol trajajočem mimohodu predstavili tradicionalne običaje, noše ter kulturno dediščino Hrvaške, Srbije, Madžarske in Slovenije. »Predstavilo se je osem krajevnih skupnosti in 12 društev, od kulturnih in turističnih do vinogradniških in folklornih,« je povedala predsednica Zveze kulturnih društev Lendava. Lendavska trgatev je ponudila animacijski program za otroke na pravljičnem dvorišču Knjižnice Lendava ter folklorni festival na osrednjem odru, za večerni zaključek in dobro zabavo pa so poskrbeli Peter's Pan Band in Kingstoni.

Dokler bo dovolj moke in kruha, bomo srečno živeli, so dejali mlinarji in peki.

»Trudili smo se, da smo s temi dogodki – dvema zelo odmevnima, Bogračfestom in Lendavsko trgatvijo, kot tudi s tistimi manjšimi, etno večeri ter z vinskim večerom – pripeljali v Lendavo veliko zabave, precej kulture pa tudi doživetij v smislu okušanja vinske kapljice,« je dejala direktorica Zavoda za turizem in razvoj Lendava. Na Večeru lendavskih vin, posvečenem predstavitvi in okušanju vrhunskih vin domačih vinarjev, so v prijetnem ambientu Krone pri mestni hiši razglasili županovo vino – to je postal laški rizling Kulčar vinarja dr., predsednik Društva vinogradnikov in sadjarjev Lendavapa je pred začetkom povorke vinarjupodelil priznanje za najboljši lendavski špicer.

Številni obiskovalci so obiskali tudi razgledni stolp Vinarium, ki je 2. septembra vstopil v sedmo leto delovanja. Nanj se je povzpelo malo manj kot 600.000 ljudi, od aprila letos pa ob njem deluje adrenalinska atrakcija Zipline Vinarium, po kateri se je spustilo že 3520 pogumnežev.