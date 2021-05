Kar je toča v nedeljo pustila, je danes dokončala (FOTO)

Neurje se je razbesenelo v Pomurju, FOTO: T.v., B.d., J.c., E.b., L.k., O.b.

Potem, ko je že v nedeljo območje Pomurja, zlasti občine Apače, Tišina, Gornja Radgona, huda toča uničila večino vrtnin, sadovnjakov, pa tudi makadamske ceste in še marsikaj, se je danes pozno popoldan spet ponovilo.Tisto kar je toča zadnjič pustila, je sedaj dokončala. Ob tem je padlo še več dežja, ki je gotovo tudi povzročilo veliko škode, katero bodo lahko ugotavljali v naslednjih dneh. Spet je močno neurje zajelo občino Gornja Radgona, kjer so poplavljene praktično vse mestne ulice in s tem veliko objektov. Tudi strela je pri radgonski pošti in stanovanjskih blokih, udarila v drevo. Drevo je zagorelo, gasilci iz PGD Gornja Radgona so ga pogasili.Gasilci PGD Gornja Radgona in PGD Mele ob tem z vsemi razpoložljivimi sredstvi prečrpavajo meteorno vodo iz številnih objektov. PGD Orehovci odstranjujejo podrto drevo, enako gasilci PGD Petanjci, PGD Večeslavci, PGD Žepovci, PGD Cezanjevci..., gasilci PGD Pušča prečrpavajo meteorno vodo v večih ulicah v naselju Pušča, enako gasilci PGD Grabonoš v domačem kraju.Na terenu je še več gasilskih društev, slednji pa prosijo, da naj domačini tudi sami hitro začnejo z reševanjem, kljub temu pa v hudih primerih naj kličejo število 112.