Kar 100 milijonov letno za gradnjo stanovanj

Vlada je v javno obravnavo poslala paket stanovanjske zakonodaje. Vključuje novelo stanovanjskega zakona, s katero želijo pristojni izboljšati delovanje stanovanjskih skladov, ter zakon o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj, ki bo omogočil 100 milijonov evrov letno za gradnjo stanovanj.

Kot so objavili na ministrstvu za solidarno prihodnost, nov zakonodajni paket predstavlja jedro nove stanovanjske politike, ki bo z visokimi državnimi finančnimi viri in izboljšanim delovanjem javnega najemnega sistema oblikovala podlago za učinkovitejše nacionalno in regionalno načrtovanje gradnje javnih najemnih stanovanj.

Glede novele stanovanjskega zakona so poudarili, da ta prinaša vrsto sprememb, ki bodo občinam in stanovanjskim skladom olajšale gradnjo in upravljanje javnih najemnih stanovanj.

Večja dostopnost stanovanj

Med novostmi so izpostavili poenostavitev postopkov dodeljevanja stanovanj in omogočanje večje avtonomije občinam pri določanju razpisnih pogojev, kar bo po oceni ministrstva omogočilo boljše prilagajanje lokalnim potrebam ter večjo dostopnost stanovanj za srednji razred, mlade in ključne poklice v skupnosti.

V skladu s predlaganimi spremembami javna najemna stanovanja ne bodo več finančno breme za občinske proračune, saj bo subvencije zanje po novem krila država. Ukinjajo se tudi določeni pogoji pridobitve subvencije tržne najemnine, ki danes po pojasnilih pristojnih močno administrativno bremenijo občine in stanovanjske sklade.

Novela stanovanjskega zakona prinaša tudi spremenjen način določanja najemnin, s čimer nameravajo na ministrstvu zagotoviti dolgoročno vzdržnost delovanja stanovanjskih skladov ter omogočiti ohranitev obstoječega fonda in vlaganje v nove projekte.

Predlagane zakonodajne spremembe prinašajo tudi dostop do statusa neprofitne stanovanjske organizacije novim akterjem na področju javnih najemnih stanovanj, vključno z zadrugami, kar bo po pričakovanjih ministrstva dodatno okrepilo stanovanjsko ponudbo.

Osnutek pravilnika o oddaji

Na podlagi predlaganih sprememb stanovanjskega zakona je pristojno ministrstvo pripravilo tudi osnutka pravilnikov o oddaji javnih najemnih stanovanj v najem ter o metodologiji za oblikovanje neprofitne najemnine in določitvi višine subvencij najemnin.

S predlogom zakona o financiranju in spodbujanju gradnje javnih najemnih stanovanj pa želijo na ministrstvu vzpostaviti sistemski okvir, ki bo zagotavljal 100 milijonov evrov na leto za stanovanjsko gradnjo do leta 2035.

»S tem uvajamo predvidljiv, visok in ugoden finančni vir za gradnjo javnih najemnih stanovanj, ki bo republiškemu skladu, lokalnim skladom in občinam ter neprofitnim stanovanjskim organizacijam omogočil bolj strateško načrtovanje stanovanjskih projektov glede na potrebe prebivalcev ter regijskega in gospodarskega razvoja,« so izpostavili.

Predlog stanovanjskih zakon in podzakonskih predpisov je ministrstvo danes objavilo na portalu eUprava. Rok za oddajo pripomb in predlogov je 11. april. Oddati jih je mogoče prek portala eDemokracija ali neposredno na ministrstvu za solidarno prihodnost.

Podrobnosti zakonodajnega paketa bo v ponedeljek predstavil minister Simon Maljevac.