Kapo dol! Trije mladi fantje pomagali hudo poškodovanemu kolesarju, bili brez mobilnikov, a mu rešili življenje

V petek ob 16.21, so trije mladoletni fantje, stari med 13 in 14 let, na območju gorske kolesarske proge Črnuče Trails našli hudo poškodovanega gorskega kolesarja. Kljub mladosti in dejstvu, da pri sebi niso imeli mobilnih telefonov, so pokazali izjemno odgovornost, prisebnost in čut za pomoč sočloveku, je zapisano na straneh slovenske vlade.

Uporabili telefon poškodovanca

Fantje so uporabili telefon poškodovanca, ki je bil zaklenjen, in uspeli poklicati številko za klic v sili 112. V nadaljevanju so sodelovali z Regijskim centrom za obveščanje Ljubljana ter drugimi reševalnimi službami. Eden izmed njih je zaradi nejasne lokacije odšel na bližnjo cesto, kjer je počakal reševalce ter jih pospremil do kraja dogodka, medtem ko sta druga dva ostala ob poškodovancu in zdravstvenemu dispečerju ves čas posredovala ključne informacije o njegovem stanju.

»Njihova iznajdljivost, odgovorno ravnanje in zgledno sodelovanje z reševalnimi službami si zaslužijo iskreno pohvalo. Dejanje treh mladih fantov predstavlja vzor vsem občanom, še posebej mladim, in nas opominja, kako pomembni so solidarnost, pogum in pripravljenost pomagati v težkih trenutkih,« so še dodali.